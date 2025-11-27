Σοκ στην Ουάσιγκτον: Ο Αφγανός που τραυμάτισε δύο Εθνοφρουρούς είχε πολεμήσει στο πλευρό Αμερικανών στο Αφγανιστάν - iefimerida.gr

Ο ένοπλος που τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον σε ένα πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές ως ο 29χρονος Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανουάλ .

Ο δράστης, ο οποίος είχε υπηρετήσει επί μία δεκαετία στον αφγανικό στρατό στο πλευρό αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, άνοιξε πυρ στις 2:15 μ.μ. τοπική ώρα κοντά στον σταθμό μετρό Farragut West της Ουάσιγκτον, τραυματίζοντας σοβαρά δύο μέλη της Εθνοφρουράς. Αρχικά πυροβόλησε μια γυναίκα-μέλος της Εθνοφρουράς στο στήθος και στη συνέχεια στο κεφάλι και στη συνέχεια φέρεται να πυροβόλησε και δεύτερο φρουρό, μέχρι τη στιγμή που δέχθηκε πυρά από τρίτο στρατιώτη της Εθνοφρουράς.

Οι δύο στρατιώτες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δράστης, που σύμφωνα με πληροφορίες δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς, διακομίστηκε σχεδόν γυμνός με ασθενοφόρο.

Στοχευμένη ενέργεια – Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας

Οι Αρχές μιλούν για «στοχευμένη επίθεση», ενώ το FBI εξετάζει το περιστατικό και ως ενδεχόμενη «τρομοκρατική πράξη».

Ο Άντριου Γουλφ, ένας από τους δύο Εθνοφρουρούς που τραυματίστηκαν από τα πυρά του 29χρονου Αφγανού στην Ουάσιγκτον / Φωτογραφία: Facebook/Musselman High School

Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη γωνία της πλατείας Farragut, μια περιοχή της Ουάσιγκτον με έντονη εμπορική και τουριστική κίνηση, πριν επιτεθεί αιφνιδιαστικά στα μέλη τη Εθνοφρουράς.

Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης «φαίνεται να στόχευσε συγκεκριμένα τα μέλη της Εθνοφρουράς, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις συνεργών. Οι Αρχές ανέφεραν ότι ενήργησε μόνος του.

Από σύμμαχος των ΗΠΑ στον Αφγανιστάν… στη φυγή προς τις ΗΠΑ

Ο Λακανουάλ είχε καταφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2021, λίγους μήνες μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν και την άνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Συγγενής του αποκάλυψε στο NBC News ότι ο 29χρονος είχε θητεύσει δέκα χρόνια στον αφγανικό στρατό, μεταξύ άλλων και στην επαρχία Κανταχάρ, ενώ είχε υπηρετήσει δίπλα σε μονάδες των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε συγκλονισμένος ο συγγενής που επίσης συνεργάστηκε με τις αμερικανικές δυνάμεις. «Ήμασταν εκείνοι που οι Ταλιμπάν κυνηγούσαν. Χρειάζομαι βοήθεια για να καταλάβω γιατί συνέβη αυτό».

Ο Λακανουάλ ζούσε στο Μπέλινγκχαμ της Ουάσιγκτον με τη σύζυγο και τα πέντε παιδιά του και εργαζόταν σε υπηρεσίες παράδοσης της Amazon, σύμφωνα με τον συγγενή του.

Αναζωπύρωση της πολιτικής αντιπαράθεσης για τους Αφγανούς αφιχθέντες

Η ταυτότητα και το ιστορικό του δράστη άναψαν αμέσως νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από το πρόγραμμα Operation Allies Welcome, στο πλαίσιο του οποίου μετέβησαν 90.000 Αφγανοί στις ΗΠΑ μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων το 2021.

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοεμ δήλωσε ότι ο Λακανουάλ ήταν «ένας από τους πολλούς μη επαρκώς ελεγμένους» που εισήλθαν μαζικά στη χώρα τότε. Λίγο αργότερα, οι Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης ανακοίνωσαν την «επ’ αόριστον αναστολή» της επεξεργασίας αιτημάτων Αφγανών για επανεξέταση των διαδικασιών ασφαλείας

Ο Τραμπ κατακεραυνώνει την «τρομοκρατική» ενέργεια στην Ουάσιγκτον



Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρισκόταν στη Φλόριντα την ώρα της επίθεσης, δήλωσε ότι ο δράστης θα «πληρώσει το μεγαλύτερο δυνατό τίμημα» και ζήτησε εκ νέου έλεγχο όλων όσοι εισήλθαν στη χώρα από το Αφγανιστάν επί διοίκησης Μπάιντεν. Παράλληλα ανακοίνωσε την αποστολή 500 επιπλέον μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον.

Σε σχεδόν πεντάλεπτο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως ο ύποπτος για την επίθεση, που συνελήφθη, είχε μεταναστεύσει από το Αφγανιστάν το 2021.

«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος, που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον οποίο «έφερε εδώ η κυβέρνηση του (σ.σ. δημοκρατικού προκατόχου του Τζο) Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει τη γιορτή των Ευχαριστιών.

Συμπλήρωσε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν.

Ο Τραμπ ξεσπάθωσε εναντίον της μετανάστευσης, που κατ’ αυτόν αποτελεί τη «μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια», προσάπτοντας στον προκάτοχό του πως έφερε «εκατομμύρια» αλλοδαπούς στις ΗΠΑ.

Μίλησε για «σατανική ενέργεια», για «πράξη μίσους», για «τρομοκρατική ενέργεια», «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του λαού μας», για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Τα στοιχεία της υπόθεσης πάντως, θυμίζει το Γερμανικό Πρακτορείο, δεν επιτρέπουν αυτόν τον τελευταίο χαρακτηρισμό. Η έννοια του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας αναφέρεται σε ευρεία ή συστηματική επίθεση κατά άμαχου πληθυσμού κατ’ εφαρμογή ή προς υλοποίηση πολιτικής κράτους ή οργάνωσης με οιονεί κρατική εξουσία, κατά τον ορισμό του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου -- όχι μεμονωμένες υποθέσεις.

Προειδοποιήσεις για συλλογική στοχοποίηση Αφγανών μεταναστών

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ τόνισε πως η επίθεση «θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα να διατηρηθεί η ασφάλεια στην πρωτεύουσα», επισημαίνοντας ότι ήδη περίπου 2.100 μέλη της Εθνοφρουράς υπηρετούν στην περιοχή της Ουάσιγκτον.

Κι ενώ η συζήτηση γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης φουντώνει, οργανώσεις που στηρίζουν τους Αφγανούς συμμάχους των ΗΠΑ προειδοποιούν ενάντια στη συλλογική στοχοποίηση.

Ο Σον ΒανΝτάιβερ, πρόεδρος της AfghanEvac, υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες ελέγχου για τους Αφγανούς συνεργάτες των ΗΠΑ ήταν «εκτενείς» και ότι «η μεμονωμένη πράξη βίας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να στιγματίσει μια ολόκληρη κοινότητα».

Ωστόσο, ο φάκελος ασφαλείας των Αφγανών επανεξετάζεται έντονα από το 2021, όταν έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή είχε εντοπίσει 55 άτομα από την εκκένωση του Αφγανιστάν που συμπεριλαμβάνονταν σε λίστες παρακολούθησης· οι 46 εξ αυτών διαγράφηκαν αργότερα, ενώ εννέα παρέμειναν στη βάση δεδομένων.

Εκκρεμή ερωτήματα και η επόμενη φάση της έρευνας

Πηγές ανέφεραν ότι ο Λακανγουάλ είχε υπερβεί τη διάρκεια της θεώρησής του, η οποία φέρεται να είχε λήξει τον Σεπτέμβριο. Δεν είναι ωστόσο ξεκάθαρο ποια ήταν η ακριβής του μεταναστευτική κατάσταση την ημέρα της επίθεσης, ούτε αν υπήρχαν ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης.

Η αστυνομία, το FBI και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν λεπτομερώς το ιστορικό του, τις πρόσφατες επαφές του και πιθανές ψυχολογικές ή κοινωνικές πιέσεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με το περιστατικό.

Ένα περιστατικό που βαθαίνει το κλίμα ανησυχίας

Η επίθεση στο κέντρο της Ουάσιγκτον σε μια περίοδο ήδη αυξημένης έντασης γύρω από θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης, φουντώνει τις ανησυχίες για την προστασία των υπηρεσιών ασφαλείας και των πολιτών. Παράλληλα, αναζωπυρώνει την συζήτηση για τη διαχείριση των Αφγανών συμμάχων από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι απαντήσεις σχετικά με το τι οδήγησε έναν άνθρωπο που κάποτε πολεμούσε στο πλευρό των Αμερικανών να προβεί σε μια τέτοια πράξη παραμένουν ανοιχτές — και αποτελούν πλέον το επίκεντρο μιας έρευνας που παρακολουθεί με προσοχή ολόκληρη η χώρα.