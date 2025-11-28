Ουάσιγκτον: Ψυχολογικά τραύματα από τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις της CIA είχε ο Αφγανός που πυροβόλησε τους δύο εθνοφρουρούς - iefimerida.gr

Ο Αφγανός που πυροβόλησε δύο εθνοφρουρούς στην Ουάσινγκτον είχε «ψυχικά τραύματα» από την πολύχρονη συμμετοχή του σε υποστηριζόμενη από τη CIA μονάδα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν.

Ο 29χρονος Ραχμανουλάχ Λακανουάλ βρίσκεται υπό κράτηση μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το απόγευμα της Τετάρτης σε απόσταση μόλις 800 μέτρα από τον Λευκό Οίκο κατά δύο εθνοφρουρών με αποτέλεσμα η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ να υποκύψει στα τραύματά της και ο συνάδελφός της, Άντριου Γουλφ να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ψυχολογικά τραύματα του Αφγανού από τον πόλεμο

Σύμφωνα με μακροχρόνιο φίλο του, ο Αφγανός αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα, αποτέλεσμα των βιαιοτήτων και των σκηνών πολέμου που είχε βιώσει στη διάρκεια της θητείας του στην υποστηριζόμενης από τη CIA μονάδα Zero Unit των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

O λοχίας της Εθνοφρουράς Άντριου Γουλφ χαροπαλεύει μετά την επίθεση του Αφγανού, ενώ η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ υπέκυψε στα τραύματά της / Φωτογραφία: U.S. Attorney’s Office via AP

Η μονάδα αυτή είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα για νυχτερινές επιθέσεις, μυστικές επιχειρήσεις και εξωδικαστικές εκτελέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν.

«Όταν έβλεπε αίμα και τραυματίες δεν το άντεχε», ανέφερε ο φίλος του στους New York Times. «Η δουλειά τους ήταν εξαιρετικά δύσκολη, και η πίεση τεράστια».

Ο Λακανγουάλ, πατέρας πέντε παιδιών, δεν είχε ποτέ αναρρώσει από αυτά τα τραύματα, σύμφωνα με το περιβάλλον του.

Διαμάχη για τη μετανάστευση του δράστη στις ΗΠΑ

Ο Αφγανός έφτασε στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο της καταστροφικής αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, μέσω του προγράμματος Operation Allies Welcome. Μετά τη λήξη της προσωρινής βίζας του, ο Λακανουάλ υπέβαλε αίτηση ασύλου το 2024, η οποία – όπως αποκαλύφθηκε - εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2025 από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ και του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, που απέδωσαν την είσοδο του Αφγανού στις ΗΠΑ στην κυβέρνηση Μπάιντεν, κυβερνητικοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι η τελική έγκριση του ασύλου δόθηκε επί κυβέρνησης του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος σημείωσε ότι, λόγω του ειδικού καθεστώτος, που είχε αποκτήσει όταν έφτασε στη χώρα, ο Λακανουάλ δε θα μπορούσε να απελαθεί ανεξαρτήτως της έκβασης της αίτησης ασύλου.

Αντιδράσεις πολιτικών και υπηρεσιών

Ο Ράτκλιφ επιβεβαίωσε ότι ο Αφγανός είχε συνεργασθεί με την CIA ως μέλος «συμμαχικής δύναμης» στην Κανταχάρ, μέχρι την αποχώρηση του 2021. Υποστήριξε ότι «ποτέ δεν θα έπρεπε να είχε εισέλθει στις ΗΠΑ», χαρακτηρίζοντας την απόφαση του 2021 ως μέρος των «καταστροφικών λαθών» της τότε κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ, που ενημερώθηκε για τον θάνατο της Μπέκστρομ λίγο πριν βγει στον αέρα σε τηλεοπτική εμφάνιση, μίλησε για «σκληρή, αποτρόπαιη επίθεση» και αποκάλεσε τη νεαρή εθνοφρουρό «απίστευτη και σπάνια προσωπικότητα».

Ο Αφγανός διέμενε στο Μπέλινγχαμ της Ουάσιγκτον, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, μαζί με τη σύζυγό του και τα πέντε παιδιά τους.

Η υπόθεση έχει ανοίξει νέα συζήτηση για τη διαδικασία ελέγχου των Αφγανών συνεργατών των αμερικανικών δυνάμεων, καθώς και για τα ψυχικά τραύματα που φέρουν πολλοί από αυτούς μετά από πολύχρονη συμμετοχή σε μυστικές επιχειρήσεις.