Ουάσιγκτον: Ταυτοποιήθηκε ο Αφγανός δράστης που τραυμάτισε δύο Εθνοφρουρούς -Τρομοκρατική επίθεση λέει ο Τραμπ - iefimerida.gr

Ο ύποπτος που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη είναι μετανάστης από το Αφγανιστάν, ο οποίος εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μέσα όπως το NBC και η Washington Post μετέδωσαν ότι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου και πηγές κοντά στις έρευνες ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως Αφγανό υπήκοο, ο οποίος διέμενε στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ. Το NBC αναφέρει ότι το FBI διερευνά την επίθεση ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ραχμανουλάχ Λακάνβαλ ονομάζεται ο δράστης της επίθεσης

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανακοίνωσε την ταυτότητα του υπόπτου που φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε σοβαρά τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο.

Ο Αφγανός ύποπτος, που αναγνωρίστηκε ως Ραχμανουλάχ Λακάνβαλ, βρίσκεται υπό κράτηση και ανακρίσεις, ενώ οι δύο Εθνοφρουροί παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο Λακάνβαλ είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση ασύλου το 2024, που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ τον Απρίλιο του 2025. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την έγκριση ασύλου στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα όταν το άτομο αυτό είναι πλέον εμπλεκόμενο σε ένα σοβαρό έγκλημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγές αναφέρουν ότι ο Λακάνβαλ είχε προσφύγει για προστασία, επικαλούμενος κινδύνους που αντιμετώπιζε στη χώρα καταγωγής του.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις. Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα κίνητρα του δράστη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το τραγικό συμβάν.

Βίντεο από τη σύλληψη του δράστη

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η προσπάθεια των Αρχών να συλλάβουν τον δράστη.

Οι αρχές της Ουάσιγκτον διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένας ένοπλος πλησίασε τρία μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονταν σε περιπολία και άνοιξε πυρ εναντίον τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, ο δράστης πυροβόλησε αρχικά έναν στρατιώτη και στη συνέχεια στόχευσε δεύτερο μέλος της φρουράς, πριν προσπαθήσει να ρίξει και νέο πυροβολισμό από μικρή απόσταση πάνω από το πρώτο θύμα. Τότε παρενέβη τρίτο μέλος της Εθνοφρουράς, το οποίο ανταπέδωσε τα πυρά και ακινητοποίησε τον ύποπτο.

Σε κρίσιμη κατάσταση οι τραυματίες της Εθνοφρουράς

Οι δύο τραυματισμένοι στρατιωτικοί μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μίριελ Μπάουζερ και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ επιβεβαίωσαν ότι οι στρατιωτικοί δεν έχουν καταλήξει, διαψεύδοντας τις αρχικές αναφορές του κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνιας Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος λίγο αργότερα ανασκεύασε μιλώντας για «αντιφατικές πληροφορίες».

Αφγανός υπήκοος ο δράστης της επίθεσης

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως Αφγανό υπήκοο, ο οποίος φαίνεται να μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 2021 και να κατοικούσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Η αρχική ταυτοποίηση βασίστηκε σε δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις διαδικασίες για πλήρη επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υπέβαλε αίτηση ασύλου το 2024, η οποία εγκρίθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό, με τις αρχές να διερευνούν πότε και με ποιο τρόπο το απέκτησε ο δράστης. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για συνεργούς ή οργανωμένη ενέργεια, ωστόσο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου πιθανού κινήτρου με τρομοκρατικά χαρακτηριστικά.

Τραμπ: Κτήνος ο δράστης της επίθεσης

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τον ένοπλο «το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο άνδρες της Εθνοφρουράς» και δηλώνοντας ότι «θα πληρώσει ακριβά» για την πράξη του. Ο ίδιος ο δράστης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την ανταλλαγή πυρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Ελλάδας), σε περιοχή με αυξημένη αστυνόμευση, γεγονός που έχει οδηγήσει τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές σε επανεξέταση του πλαισίου φύλαξης γύρω από τον Λευκό Οίκο. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται ανακοινώσεις για τα κίνητρα και το ιστορικό του δράστη.