Συναγερμός στο Όσλο: Άνδρας έριξε χειροβομβίδα στο κέντρο της πόλης - iefimerida.gr

Τουλάχιστον μία χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο, την οποία κρατούσε ένας άνδρας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο υπήρχε και δεύτερη χειροβομβίδα, η οποία δεν εξερράγη.
Με τη δεύτερη χειροβομβίδα έγινε ελεγχόμενη έκρηξη.
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
«Η αστυνομία έλαβε αναφορά ότι σημειώθηκε έκρηξη στο Πίλεστρεντετ. Η κατάσταση είναι ασαφής και γίνονται εκτεταμένες εργασίες στον τόπο του συμβάντος. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης»
δήλωσε ο διευθυντής επιχειρήσεων, Όιβιντ Χάμερβολντ.
H περιοχή είναι στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στο στάδιο όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες στίβου, ενώ υπάρχει αναφορά πως πλησίον υπάρχει και μία συναγωγή.
Η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το μέγεθος της έκρηξης και το αν έχει προκαλέσει ζημιές.
Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 500 μέτρα μακριά είναι το βασιλικό παλάτι και η ισραηλινή πρεσβεία.