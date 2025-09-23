 Συναγερμός στο Όσλο: Άνδρας έριξε χειροβομβίδα στο κέντρο της πόλης - iefimerida.gr
Συναγερμός στο Όσλο: Άνδρας έριξε χειροβομβίδα στο κέντρο της πόλης

Αστυνομικοί στο Οσλο
Χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο της πόλης του Όσλο
Τουλάχιστον μία χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο, την οποία κρατούσε ένας άνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο υπήρχε και δεύτερη χειροβομβίδα, η οποία δεν εξερράγη.

Με τη δεύτερη χειροβομβίδα έγινε ελεγχόμενη έκρηξη.

Η δεύτερη χειροβομβίδα
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

«Η αστυνομία έλαβε αναφορά ότι σημειώθηκε έκρηξη στο Πίλεστρεντετ. Η κατάσταση είναι ασαφής και γίνονται εκτεταμένες εργασίες στον τόπο του συμβάντος. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης»
δήλωσε ο διευθυντής επιχειρήσεων, Όιβιντ Χάμερβολντ.

H περιοχή είναι στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στο στάδιο όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες στίβου, ενώ υπάρχει αναφορά πως πλησίον υπάρχει και μία συναγωγή.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το μέγεθος της έκρηξης και το αν έχει προκαλέσει ζημιές.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 500 μέτρα μακριά είναι το βασιλικό παλάτι και η ισραηλινή πρεσβεία.

