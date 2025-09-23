Συναγερμός στο Όσλο: Άνδρας έριξε χειροβομβίδα στο κέντρο της πόλης - iefimerida.gr

Τουλάχιστον μία χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο, την οποία κρατούσε ένας άνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο υπήρχε και δεύτερη χειροβομβίδα, η οποία δεν εξερράγη.

Με τη δεύτερη χειροβομβίδα έγινε ελεγχόμενη έκρηξη.

Η δεύτερη χειροβομβίδα

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

«Η αστυνομία έλαβε αναφορά ότι σημειώθηκε έκρηξη στο Πίλεστρεντετ. Η κατάσταση είναι ασαφής και γίνονται εκτεταμένες εργασίες στον τόπο του συμβάντος. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης»

δήλωσε ο διευθυντής επιχειρήσεων, Όιβιντ Χάμερβολντ.

H περιοχή είναι στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στο στάδιο όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες στίβου, ενώ υπάρχει αναφορά πως πλησίον υπάρχει και μία συναγωγή.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το μέγεθος της έκρηξης και το αν έχει προκαλέσει ζημιές.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 500 μέτρα μακριά είναι το βασιλικό παλάτι και η ισραηλινή πρεσβεία.