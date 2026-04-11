Εργάτης επέζησε 15 ημέρες παγιδευμένος σε πλημμυρισμένο ορυχείο που κατέρρευσε -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ένας άνδρας που παγιδεύτηκε για σχεδόν δύο εβδομάδες σε πλημμυρισμένο ορυχείο χρυσού, στη Σιναλόα του Μεξικού, εντοπίστηκε και διασώθηκε σαν από θαύμα.

Ρήξη φράγματος που προκλήθηκε από δομική βλάβη πλημμύρισε το ορυχείο El Rosario στα τέλη Μαρτίου, παγιδεύοντας τον Francisco Zapata Nájera και τρεις συναδέλφους του.

Από τους 25 ανθρακωρύχους που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, οι 21 διέφυγαν αμέσως, δύο σκοτώθηκαν και ένας τρίτος αγνοείται.

Ο Ζapata Nájera εντοπίστηκε από δύτες, αλλά οι ομάδες διάσωσης δεν μπόρεσαν να τον προσεγγίσουν παρά 21 ώρες αργότερα, λόγων της στάθμης των υδάτων.

Δείτε τη στιγμή που οι δύτες του στρατού εντοπίζουν για πρώτη φορά τον παγιδευμένο άντρα:

Τελικά, ο εργάτης του ορυχείου ανασύρθηκε στην επιφάνεια μετά από μία μεγάλη επιχείρηση άντλησης των υδάτων μέσα από τις πλημμυρισμένες στοές του ορυχείου.

Ο άνδρας βρισκόταν σε κακή κατάσταση, εξουθενωμένος, υποσιτισμένος και με υποθερμία. Αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο της Μεξικανικής Πολεμικής Αεροπορίας σε νοσοκομείο στο Μαζατλάν, όπου και παρακολουθείτε στενά από τους γιατρούς.

Τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στα ορυχεία του Μεξικό είναι συχνά, καθώς δεν πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Τον Αύγουστο του 2022, 10 ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισε το ανθρακωρυχείο El Pinabete στην Coahuila — μια καταστροφή που πυροδότησε έντονη διαμάχη αποκαλύπτοντας πόσοι Μεξικανοί εργάτες εργάζονται χωρίς βασικές προστασίες ασφαλείας ή επίσημη επίβλεψη

Το πιο θανατηφόρο ατύχημα σε ορυχείο του Μεξικού έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2006 , στο ορυχείο Pasta de Conchos στην Coahuila, όπου μια έκρηξη σκότωσε 65 εργάτες.