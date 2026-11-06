Στενά του Ορμούζ: Νεκρός ναυτικός σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που δέχτηκε επίθεση από άγνωστα βλήματα - iefimerida.gr

Ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση που δέχθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο,﻿ σύμφωνα με ανακοίνωση της ναυτιλιακής εταιρείας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο ναυτικός είχε αρχικά δηλωθεί αγνοούμενος, ωστόσο εντοπίστηκε αργότερα θανάσιμα τραυματισμένος πάνω στο πλοίο «VELOS SAPPHIRE».

«Η εταιρεία με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο ενός από τους ναυτικούς της, ο οποίος βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος επί του πλοίου, αφού αρχικά είχε αναφερθεί ότι αγνοούνταν μετά την έκρηξη», ανέφερε.

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Δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος, το οποίο έσβησε την πυρκαγιά στο πλοίο που προκλήθηκε από την έκρηξη, και δεν υπάρχουν αναφορές για ρύπανση, πρόσθεσε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Το ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστα βλήματα στις 5 Νοεμβρίου, ενώ έπλεε στον Περσικό Κόλπο, βόρεια του Κατάρ.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο λιμάνι Khalifa Bin Salman, στο Μπαχρέιν, όπου και αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα. Η έκταση της ζημιάς στο κύτος του πλοίου εξακολουθεί να αξιολογείται. Οι συνθήκες της επίθεσης και η προέλευση των βλημάτων παραμένουν υπό διερεύνηση.