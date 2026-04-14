Διάσκεψη «των μη εμπολέμων προθύμων χωρών» την Παρασκευή -Μακρόν-Στάρμερ θέλουν να στείλουν πλοία για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, θα συμπροεδρεύσουν την Παρασκευή από το Παρίσι για τα Στενά του Ορμούζ.

Είναι η βιντεοδιάσκεψη «των μη εμπολέμων χωρών που είναι έτοιμες να συμβάλουν σε μία πολυμερή και απολύτως αμυντική αποστολή» στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η αποστολή αυτή, τα χαρακτηριστικά της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί, είναι χωριστή από τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει ως στόχο «την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», διευκρινίζει η γαλλική προεδρία.

