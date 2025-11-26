Από το θρυλικό Orient Express στο μεγαλύτερο ιστιοφόρο του κόσμου: Ένα πλωτό παλάτι με 54 σουίτες, απίστευτη χλιδή [εικόνες] - iefimerida.gr

Το ιστιοφόρο Orient Express Corinthian ετοιμάζεται να σαλπάρει το καλοκαίρι του 2026, με την Express Sailing Yachts να αναμένεται να το παρουσιάσει.

Πρόκειται για ένα «παλάτι» πάνω στη θάλασσα, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία, που υπόσχεται να ικανοποιήσει τους λάτρεις των ποιοτικών ταξιδιών. Το Orient Express Corinthian θα ταξιδέψει σε Αδριατική, Μεσόγειο και Καραϊβική.

Το Orient Express Corinthian

Το μεγαλύτερο ιστιοφόρο του κόσμου είναι... ωδή στην πολυτέλεια

Το Orient Express Corinthian διαθέτει υβριδικό σύστημα πρόωσης, δυναμικό σύστημα θέσης χωρίς άγκυρα και έξυπνο σύστημα ανίχνευσης για την προστασία του βυθού.

Το Orient Express Corinthian είναι η επιτομή της πολυτέλειας

Υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα Maxime d'Angeac, ο οποίος σχεδίασε και τα ανανεωμένα «βαγόνια» του μυθικού τρένου, κάθε χώρος μοιάζει με κινούμενο πίνακα ζωγραφικής.

Εντυπωσιάζει το εσωτερικό του Orient Express Corinthian

Αρχίζοντας από τα σαλόνια, που είναι εμπνευσμένα από τα ιστορικά βαγόνια-σαλόνια, τα οκτώ μπαρ, τα πέντε εστιατόρια και τις πενήντα τέσσερις σουίτες, μερικές από τις οποίες έχουν εμβαδόν έως 230 τετραγωνικά και διαθέτουν γυμναστήριο και τζακούζι, συνδυάζουν την απόλυτη άνεση με την τέχνη, καθώς κυριαρχούν το κεχριμπαρένιο ξύλο, το βελούδινο δέρμα και το γυαλισμένο μάρμαρο.

Η σουίτα Agatha Christie

Ταξιδεύοντας σε γαστρονομικά μονοπάτια υψηλής ποιότητας

Το πολυτελές ιστιοφόρο έχει πέντε εστιατόρια, το μενού των οποίων έχει ανατεθεί στον Yannick Alléno των 17 αστεριών Michelin.

Το εστιατόριο La Table που βρίσκεται στο Orient Express Corinthian

Το La Table προσφέρει μια εμπειρία υψηλής γαστρονομίας που συνδυάζει τις εκρηκτικές γεύσεις του Γάλλου σεφ με ένα μαγευτικό περιβάλλον και εκπληκτική θέα στον ορίζοντα, το L’Écrin προσφέρει θαλασσινά πιάτα, ενώ το La Terrasse δημιουργική κουζίνα σε ένα σύγχρονο Art Deco περιβάλλον.

Το L’Écrin

Το La Terrasse

Στιγμές χαλάρωσης με σπάνια κρασιά, ταινίες και βιβλία

Η εμπειρία συμπληρώνεται από οκτώ μπαρ και μία κάβα με σπάνια κρασιά, την ώρα που το La Salle des cartes δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να ηρεμήσουν παίζοντας τάβλι ή πόκερ.

La Salle des cartes

Παράλληλα, υπάρχει χώρος για όποιον θέλει να απολαύσει μία κλασική ταινία, ενώ οι λάτρεις της ανάγνωσης μπορούν να ηρεμήσουν στην πολυτελή βιβλιοθήκη.

La Bibliothèque

Επιπλέον, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σπα, κουρείο και γυμναστήριο, που ξεχωρίζουν για την κομψότητά τους.

Το κουρείο στο Orient Express Corinthian

Το γυμναστήριο στο Orient Express Corinthian

Κορυφαία εξυπηρέτηση των 110 επιβατών από τα 170 μέλη του πληρώματος

Η εμπειρία του ταξιδιού με το Orient Express Corinthian κορυφώνεται από την εξυπηρέτηση κορυφαίου επιπέδου που υπόσχονται τα 170 μέλη του πληρώματος του ιστιοφόρου για μόλις 110 επιβάτες.

Πισίνα με θέα τη θάλασσα

Παράλληλα, η Express Sailing Yachts υπόσχεται να προσφέρει στάσεις που απέχουν πολύ από τις κλασσικές διαδρομές, με το «μένου» να περιλαμβάνει μυστικές παραλίες και μέρη που έχουν πρόσβαση μόνο οι μυημένοι.

Ενδιαφέρουσες αποδράσεις από το Orient Express Corinthian

*Φωτογραφίες: Sailing yachts.orient-express