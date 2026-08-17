Όργιο καταστολής σε εξέλιξη στη Ρωσία -Συλλήψεις, καταδίκες και απομακρύνσεις για όσους αμφισβητούν τον πόλεμο στην Ουκρανία - iefimerida.gr

Ένα κύμα κρατικής καταστολής στην Ρωσία φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς δημόσια πρόσωπα υφίστανται διώξεις για δηλώσεις τους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο αντιπρόεδρος του φιλελεύθερου ρωσικού κόμματος «Γιάμπλακο» καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 11 ετών και ενός μηνός σε σωφρονιστική αποικία , σύμφωνα με το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο Mediazona, επειδή επέκρινε τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο χαρακτήρισε κατά τη διάκρεια της δίκης του καταστροφή για τη Ρωσία.

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Καταστολή στη Ρωσία σε όσους εναντιώνονται στον πόλεμο

Ο Λεβ Σλόσμπεργκ, κατηγορήθηκε για δυσφήμιση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας και διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με αυτές.

Σε ομιλία του κατά τη λήξη της δίκης στο δικαστήριο της πόλης του Πσκόβ την περασμένη Παρασκευή, ο Σλόσμπεργκ υποστήριξε την αθωότητά του, δήλωσε ότι ήταν θύμα πολιτικής δίκης και επανέλαβε το αίτημά του για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρωσίας, της 10ης Αυγούστου, με την οποία απαγορεύτηκε στο κόμμα «Γιάμπλακο» να συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές εκλογές του επόμενου μήνα.

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Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε σήμερα στη Μόσχα περίπου εξήντα άτομα στο περιθώριο μιας συγκέντρωσης υποστήριξης προς το μοναδικό αντιπολεμικό κόμμα, το «Γιάμπλακο», όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος του εν λόγω κόμματος της αντιπολίτευσης, στο οποίο έχει απαγορευτεί η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές.

Αρκετές δεκάδες άτομα είχαν συγκεντρωθεί σήμερα μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο, περιμένοντας να εκδώσει την απόφασή του σχετικά με την έφεση που άσκησε το «Γιάμπλακο» κατά της απαγόρευσης της συμμετοχής του στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Οι υποστηρικτές του «Γιάμπλακο» απομακρύνθηκαν από το κτίριο από τις δυνάμεις της τάξης, όπως και οι δημοσιογράφοι που είχαν φθάσει για να καλύψουν την απόφαση, μεταξύ των οποίων και μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Περίπου εξήντα άτομα, που προσπαθούσαν να πλησιάσουν ξανά το Ανώτατο Δικαστήριο, συνελήφθησαν στη συνέχεια, όπως δήλωσε στα ΜΜΕ ο επικεφαλής του παραρτήματος του «Γιάμπλακο» στη Μόσχα, Κιρίλ Γκοντσαρόφ.



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Απολύθηκε ο επικεφαλής οικονομολόγος της VEB

Επίσης, η ρωσική κρατική τράπεζα ανάπτυξης VEB απέλυσε τον επικεφαλής οικονομολόγο της μετά τις δηλώσεις που έκανε, στις οποίες ανέφερε ότι η χώρα του μένει πίσω από τη Δύση και την Κίνα και υφίσταται ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική ζημιά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Αντρέι Κλεπάτς ένας από τους πιο διάσημους οικονομολόγους της Ρωσίας στον τομέα της μακροοικονομίας έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ένα οικονομικό συνέδριο τον Μάιο, αλλά μεταδόθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης μόνο την περασμένη εβδομάδα.

«Μένουμε πίσω. Χάνουμε τόσο στον τομέα του τεχνολογικού όσο και του οικονομικού ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο . Και δεν χάνουμε μόνο σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κατά κάποιο τρόπο και από την Ουκρανία», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Κίεβο λαμβάνει οικονομική στήριξη από τη Δύση.

«Δεν θα κερδίσουμε τον ανταγωνισμό σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς. Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όλα εκεί (στην Ουκρανία) θα καταρρεύσουν. Δεν έχουν καταρρεύσει και δεν θα καταρρεύσουν. Το κόστος μας αυξάνεται», είπε, προβλέποντας μια κοινωνική κρίση.

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Η ομιλία, η οποία έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο του «Nikitsky Club» -ενός φόρουμ οικονομολόγων, ακαδημαϊκών και κυβερνητικών αξιωματούχων - αποτέλεσε μια σπάνια δημόσια κριτική από υψηλόβαθμο στέλεχος κρατικού φορέα σχετικά με το κόστος της συνέχισης του πολέμου που ξεκίνησε η Μόσχα το 2022. Ο Κλεπάτς έχει διατελέσει σε διάφορες θέσεις σε οικονομικούς φορείς και εργάστηκε στο Υπουργείο Οικονομίας για 10 χρόνια πριν ενταχθεί στη VEB.

Η VEB, η οποία χρηματοδοτεί κρατικά έργα, επιβεβαίωσε σε γραπτή απάντησή της ότι ο Κλεπάτς δεν είναι πλέον ο επικεφαλής οικονομολόγος της, χωρίς όμως να αναφέρει τους λόγους. Ο Κλεπάτς , ο οποίος είχε διοριστεί στη θέση αυτή το 2014, επιβεβαίωσε επίσης την απομάκρυνσή του στο Reuters.

Στην ομιλία του τον Μάιο, ο Κλεπάτς υπογράμμισε την ανθεκτικότητα της Ρωσίας στις δυτικές κυρώσεις, αλλά ανέφερε ότι οι πιέσεις αυξάνονται λόγω των επιθέσεων της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές και υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας . Επισήμανε την αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα και τον βραδύτερο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Τον Ιούλιο, η ρωσική κεντρική τράπεζα εκτίμησε ότι η οικονομία ενδέχεται να μην παρουσιάσει καθόλου ανάπτυξη φέτος. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και αποθηκών της κορυφαίας εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries προκάλεσαν διαταραχές στην προσφορά, αυξάνοντας τους κινδύνους πληθωρισμού και την ανησυχία του κοινού.

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Ο Πούτιν βλέπει προσπάθεια υπονόμευσης από το εξωτερικό

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η οικονομία παραμένει σταθερή, παρά τις -όπως τις χαρακτήρισε --εξωτερικές προσπάθειες υπονόμευσής της.

«Από οικονομική άποψη δεν θα καταρρεύσουμε, αλλά η υστέρησή μας θα συνεχίσει να αυξάνεται, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται», δήλωσε ο Κλεπάτς στην ομιλία του, προβλέποντας ότι θα μπορούσε να προκύψει κοινωνική κρίση «ακριβώς τη στιγμή που κανείς δεν θα το περιμένει ιδιαίτερα».

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρών κοινωνικών αναταραχών στη Ρωσία, καθώς έχει επιβληθεί αυστηρή λογοκρισία σε καιρό πολέμου, απαγορεύονται οι διαδηλώσεις, επιβάλλονται μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης στους αντιφρονούντες και αυξάνεται η επιρροή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κύριας υπηρεσίας που διαδέχθηκε την KGB της σοβιετικής εποχής.

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Ο Κλεπάτς επέκρινε επίσης αυτό που χαρακτήρισε ως υπερβολική εξάρτηση της Ρωσίας από την Κίνα και ανέφερε ότι η έλλειψη συντονισμού στις νομισματικές, δημοσιονομικές και βιομηχανικές πολιτικές συνέβαλε στην φετινή οικονομική επιβράδυνση.

«Η ποιότητα της διακυβέρνησης επιδεινώνεται σχεδόν συνεχώς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «λαμβάνονται συνεχώς αποφάσεις που έχουν εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο αιτιολόγησης, αλλά μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνέπειες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ