Οργή Τραμπ: «Οι New York Times διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα για το Ιράν» - iefimerida.gr

Οργή Τραμπ: «Οι New York Times διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα για το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, εστιάζοντας ειδικά στους New York Times.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, κατηγόρησε την εφημερίδα για παραπληροφόρηση σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει «ολοκληρωτικά συντριβεί», η παρουσίαση των γεγονότων από την εφημερίδα δημιουργεί την εντύπωση ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη δημοσιογραφική κάλυψη «fake news» και κατηγόρησε τους New York Times για «ψεύδη» και «απαράδεκτες ενέργειες» απέναντι σε εκείνον, τους υποστηρικτές του και τη χώρα.

«Δεν έχουν ντροπή; Δεν έχουν αίσθηση αξιοπρέπειας;», έγραψε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας την έντονη δυσαρέσκειά του προς την εφημερίδα.

