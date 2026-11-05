Οργή στην Κίνα με τον Ιταλό δισεκατομμυριούχο Brunello Cucinelli -Τον κατηγορούν ότι άγγιξε το στήθος ηθοποιού σε πρεμιέρα [βίντεο] - iefimerida.gr

Στο επίκεντρο αντιδράσεων βρέθηκε ο Ιταλός δισεκατομμυριούχος της μόδας Brunello Cucinelli, αφού τον κατηγόρησαν ότι άγγιξε το στήθος της Κινέζας ηθοποιού.

Το περιστατικό αφορά την ηθοποιό Λιου Τάο και σημειώθηκε στη Σαγκάη, στις 22 Οκτωβρίου, κατά την πρεμιέρα του «Brunello: The Gracious Visionary», ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Cucinelli. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 73χρονος σχεδιαστής εμφανίζεται αρχικά να κρατά την ηθοποιό από το εσωτερικό του μπράτσου και να την τραβά κοντά του, προτού τοποθετήσει το χέρι του στο κέντρο του στήθους της. Η συμπεριφορά του προκάλεσε επικρίσεις, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι η σωματική επαφή ήταν περιττή και ενδεχομένως άβολη για την ηθοποιό.

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Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, η 48χρονη ηθοποιός φάνηκε να στρέφει το σώμα της στο πλάι, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από τον δισεκατομμυριούχο. Παρόλο που ο Cucinelli συνέχισε να την αγγίζει, η ηθοποιός παρέμεινε χαμογελαστή για τις φωτογραφίες· ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόσωπό της έδειχνε σφιγμένο και γεμάτο ένταση καθώς αποχωρούσε από τον χώρο.

Ο Cucinelli, η περιουσία του οποίου εκτιμάται στα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, προκάλεσε αντιδράσεις και με τη στάση του προς την Κινέζα ηθοποιό Τσεν Ντουλίνγκ στην ίδια εκδήλωση, καθώς την έπιασε από το χέρι και την αγκάλιασε από τη μέση, ενώ στη συνέχεια την άγγιξε με την πρόφαση ότι ήθελε να ισιώσει το στρίφωμα του φορέματός της.

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Καθώς το θέμα έπαιρνε όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στο Διαδίκτυο, ήρθαν στο φως και παλαιότερα περιστατικά που αφορούσαν τον μεγιστάνα της μόδας. Τον Σεπτέμβριο κατηγορήθηκε ότι τοποθέτησε το χέρι του υπερβολικά κοντά στη μέση της Κορεάτισσας ηθοποιού Kim You-jung, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ του στο Χονγκ Κονγκ. Επίσης, τον Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, είχε καταγραφεί να κρατά από το χέρι την Κινέζα αθλήτρια του ελεύθερου σκι Αϊλίν Γκου και να το σηκώνει ψηλά, προτού εκείνη το τραβήξει.

Κινεζικά μέσα ενημέρωσης καταδίκασαν τη συμπεριφορά του. Το «Hong Kong 01» κατέκρινε τη συμπεριφορά του υποστηρίζοντας ότι ξεπέρασε σαφώς τα όρια της κοινωνικής ευπρέπειας. Σε editorial του, το κρατικό μέσο The Paper υπογράμμισε ότι κανένας επιχειρηματίας, ανεξάρτητα από την κοινωνική του θέση, δεν βρίσκεται πάνω από τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς. «Ένας μεγιστάνας των επιχειρήσεων ξεπέρασε ξεκάθαρα τα όρια απέναντι σε ηθοποιούς», ανέφερε το δημοσίευμα. «Οι πολιτισμικές διαφορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ασπίδα απέναντι σε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Όσο υψηλή κι αν είναι η κοινωνική θέση κάποιου, αυτή δεν μπορεί να τον θέτει υπεράνω των βασικών ηθικών κανόνων που οφείλει να τηρεί κάθε άνθρωπος». «Εκείνοι που οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη δεν είναι, σε καμία περίπτωση, τα θύματα που προσπάθησαν να τον αποφύγουν κρατώντας αποστάσεις», σημείωσε το δημοσίευμα.

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Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Brunello Cucinelli



Ο Cucinelli, γνωστός ως «βασιλιάς του κασμίρ», έχτισε μια αυτοκρατορία από το μηδέν. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σε ηλικία 24 ετών, εγκατέλειψε τις σπουδές του ως μηχανικός και με ένα δάνειο ύψους 550 δολαρίων λάνσαρε το 1978 την πρώτη του σειρά από κασμιρένια πουλόβερ σε έντονα χρώματα. Σήμερα τα εν λόγω είδη πωλούνται στη λιανική αγορά σε τιμές που φτάνουν έως και τα 5.500 ευρώ.