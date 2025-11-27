Ώρες αγωνίας στο Χονγκ Κονγκ: Έπεσε η νύχτα, δεν έχει σβήσει τελείως η φωτιά στα κτίρια, 65 νεκροί -Live Εικόνα - iefimerida.gr

Αγωνία, θρήνος επικρατούν ενώ παραμένουν εκατοντάδες ανγοούμενοι και εγκλωβισμένοι στο φλεγόμενο συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, καθώς έπεσε η νύχτα.

Μαύρος καπνός εξακολουθεί να υψώνεται στον νυχτερινό ουρανό του Χονγκ Κονγκ, πάνω από τα καμένα ερείπια της πολυκατοικίας Wang Fuk Court, περισσότερο από 24 ώρες μετά το ξέσπασμα της τραγωδίας που έχει ήδη χαρακτηριστεί ως η πιο φονική πυρκαγιά των τελευταίων επτά δεκαετιών στην πόλη.

Ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες, η αβεβαιότητα και ο φόβος βαραίνουν την ατμόσφαιρα, καθώς πολλοί κάτοικοι παραμένουν αγνοούμενοι και οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Τουλάχιστον 65 νεκροί -Εκατοντάδες αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν η φωτιά, η οποία σύμφωνα με ειδικούς εξαπλώθηκε με ασυνήθιστη ταχύτητα, έφτασε μέσα σε πέντε λεπτά στον 32ο όροφο. Η αγωνία εντείνεται. Χθες οι αρχές ανέφεραν ότι 279 κάτοικοι αγνοούνται, χωρίς να διευκρινίζεται πόσοι από αυτούς έχουν εντοπιστεί ή διασωθεί έκτοτε.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στους διαδρόμους των κτιρίων, ενώ μαρτυρίες επιζώντων αναφέρουν ότι οι συναγερμοί πυρκαγιάς είτε δεν λειτούργησαν είτε άργησαν να ειδοποιήσουν τους ενοίκους, περισσότερων από 2000 διαμερίσματα.

Μέχρι τις 8:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας), «η πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 65 ανθρώπους και είχε τραυματίσει 70», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επικαλούμενος στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που έδωσαν οι αρχές. Πρόσθεσε ότι 10 πυροσβέστες τραυματίστηκαν.

Η φωτιά Χόνγκ Κονγκ «υπό έλεγχο», αλλά όχι σβηστή

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, John Lee, δήλωσε ότι οι εστίες στα επτά κτίρια του συγκροτήματος βρίσκονται «ουσιαστικά υπό έλεγχο».

Ωστόσο, ζωντανές εικόνες από τα μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες να εξακολουθούν να καίνε εσωτερικούς χώρους διαμερισμάτων, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των πυροσβεστών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Περισσότεροι από 500 κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε εννέα κέντρα εκκένωσης, όπου λαμβάνουν βοήθεια από περίπου 500 επαγγελματίες υγείας.

Οικονομική ενίσχυση και μέτρα στήριξης

Σε μια προσπάθεια να στηρίξει τους πληγέντες, η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου 300 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (38,5 εκατομμύρια δολάρια). Κάθε νοικοκυριό που επλήγη θα λάβει 10.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ ως άμεση οικονομική βοήθεια.

Ο Lee ανακοίνωσε επίσης ότι όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης ακυρώνονται, ενώ οι κρατικοί αξιωματούχοι θα αποφύγουν να συμμετάσχουν σε μη αναγκαίες δημόσιες εμφανίσεις, ως ένδειξη πένθους.

Νέες συζητήσεις για τις σκαλωσιές από μπαμπού

Η καταστροφή άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη χρήση σκαλωσιών από μπαμπού -μιας παραδοσιακής, αλλά εύφλεκτης πρακτικής που χρησιμοποιείται επί αιώνες στην περιοχή. Ειδικοί της οικοδομής εκφράζουν αμφιβολίες για την ασφάλεια του υλικού, τονίζοντας ότι μπορεί να συνέβαλε στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Ο John Lee ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί άμεση επιθεώρηση όλων των σκαλωσιών από μπαμπού στην πόλη, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις για τη μετάβαση σε πιο ασφαλείς μεταλλικές κατασκευές.

Φωτογραφίες AP