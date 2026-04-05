Μέλη του ΟΠΕΚ συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου, έχοντας ζημιές από τα πλήγματα του πολέμου - iefimerida.gr

Μέλη του ΟΠΕΚ συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου, έχοντας ζημιές από τα πλήγματα του πολέμου

Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Matthew Brown
Μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (ΟΠΕΚ+) αποφάσισαν σήμερα Κυριακή να αυξήσουν τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου.

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ο ΟΠΕΚ+, στον οποίο μετέχουν η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και πολλές χώρες του Κόλπου που δέχονται πλήγματα από το Ιράν, αποφάσισε «να προσαρμόσει την παραγωγή του κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ+ προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που υπέστησαν ζημίες από τις πρόσφατες επιθέσεις κοστίζει ακριβά και «θα πάρει χρόνο», κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν τα μέλη του που συνεδρίασαν σήμερα σημείωσαν ότι είναι κρίσιμης σημασίας να προστατευθούν οι θαλάσσιες οδοί για να διασφαλιστεί η αδιατάρακτη μεταφορά υδρογονανθράκων.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

