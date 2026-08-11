Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκαλύπτει τα 6 βιβλία που «διαμόρφωσαν την κοσμοθεωρία του» -Το νέο podcast του πρώην προέδρου - iefimerida.gr

Ο Μπαράκ Ομπάμα πιάνει το μικρόφωνο για την Audible και συζητά τα βιβλία που τον επηρέασαν περισσότερο – Από την Τόνι Μόρισον και τον Τζέιμς Μπόλντουιν έως τον Τζον Λε Καρέ και τον Κόρμακ ΜακΚάρθι

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Μπαράκ Ομπάμα παρουσιάζει ένα νέο podcast έξι επεισοδίων στην Audible, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής του, Higher Ground. Σε κάθε εκπομπή θα συζητά με έναν καλεσμένο για ένα βιβλίο που διαμόρφωσε την κοσμοθεωρία του.

Οι επιλογές του περιλαμβάνουν κορυφαία έργα του 20ού αιώνα που εξετάζουν πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας, προσφέροντας αφορμές για συζητήσεις γύρω από την πολιτική, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ταυτότητα και την εξουσία μεταξύ των ανθρώπων.

Σε κάθε επεισόδιο, ο Ομπάμα θα φιλοξενεί έναν διαφορετικό καλεσμένο, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν ανακοινωθεί. Στόχος είναι να διερευνηθεί πώς τα βιβλία αποκαλύπτουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε και αυτόν που θέλουμε.

Η επιλογή της συγγραφέως Μέριλιν Ρόμπινσον φέρει προσωπική διάσταση, καθώς ο Ομπάμα είχε αναπτύξει αλληλογραφία μαζί της και της είχε απονείμει το Εθνικό Μετάλλιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή σχέση του με την ανάγνωση.

Ο Μπαράκ Ομπάμα επιστρέφει στο προσκήνιο, δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, με έναν διαφορετικό ρόλο: αυτή τη φορά όχι ως πολιτικός, αλλά ως οικοδεσπότης ενός podcast αφιερωμένου στη λογοτεχνία και στα βιβλία που, όπως ο ίδιος λέει, διαμόρφωσαν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό του και τον κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «A Great Book with Barack Obama» κάνει πρεμιέρα στην Audible στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 και θα αποτελείται από έξι επεισόδια. Σε καθένα από αυτά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα συζητά ένα βιβλίο που έχει επιλέξει ο ίδιος, μαζί με έναν καλεσμένο.

Η σειρά αποτελεί συνεργασία της Audible με την Higher Ground, την εταιρεία παραγωγής που έχουν ιδρύσει ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και οι έξι επιλογές του πρώην προέδρου έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έργα που αγγίζουν ζητήματα όπως η ταυτότητα, η εξουσία, η μνήμη, η κοινωνία και η ανθρώπινη φύση.

Αυτά είναι τα 6 βιβλία που επέλεξε ο Ομπάμα

Στη λίστα του Ομπάμα βρίσκονται μερικά από τα σημαντικότερα έργα της αμερικανικής και διεθνούς λογοτεχνίας του 20ού αιώνα.

Οι έξι τίτλοι είναι:

«The Fire Next Time» του Τζέιμς Μπόλντουιν

«Song of Solomon» της Τόνι Μόρισον

«All the Pretty Horses» του Κόρμακ ΜακΚάρθι

«Gilead» της Μέριλιν Ρόμπινσον

«All the King’s Men» του Ρόμπερτ Πεν Γουόρεν

«Tinker, Tailor, Soldier, Spy» του Τζον Λε Καρέ

Από τα έξι βιβλία, μόνο το «Gilead», που κυκλοφόρησε το 2004, δεν ανήκει στον 20ό αιώνα.

Η επιλογή του Ομπάμα δεν φαίνεται να είναι τυχαία. Τα βιβλία πραγματεύονται διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας και προσφέρουν αφορμές για συζητήσεις γύρω από την πολιτική, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ταυτότητα, την εξουσία και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

«Τα σπουδαία βιβλία ανέκαθεν με βοηθούσαν να καταλάβω ποιος είμαι και τι πιστεύω», έχει δηλώσει ο Ομπάμα, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τη σειρά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, τα έξι συγκεκριμένα βιβλία «έχουν μείνει μαζί του σε όλη του τη ζωή» και το καθένα έχει κάτι να διδάξει για την ανθρώπινη εμπειρία.

Οι καλεσμένοι παραμένουν έκπληξη

Σε κάθε επεισόδιο ο Ομπάμα θα έχει απέναντί του έναν καλεσμένο, με τους ανθρώπους της Audible και της Higher Ground να περιγράφουν τις συζητήσεις ως προσωπικές και ουσιαστικές.

Τα ονόματα των έξι καλεσμένων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Στόχος της σειράς είναι να εξετάσει ένα βασικό ερώτημα: τι αποκαλύπτουν τα βιβλία που αγαπάμε για τον κόσμο στον οποίο ζούμε αλλά και για τον κόσμο που θέλουμε να δημιουργήσουμε;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ομπάμα υποστηρίζει ότι θέλει μέσα από τις συζητήσεις να δείξει γιατί η λογοτεχνία εξακολουθεί να έχει σημασία και στη σημερινή εποχή, αλλά και να ενθαρρύνει τους ακροατές να ανακαλύψουν ή να ξαναδιαβάσουν βιβλία που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τους γύρω τους.

Η σχέση του πρώην προέδρου με το διάβασμα, άλλωστε, είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Ο Ομπάμα συνηθίζει να δημοσιεύει τις αγαπημένες του αναγνωστικές επιλογές, τόσο το καλοκαίρι όσο και στο τέλος κάθε χρονιάς.

Στην καλοκαιρινή λίστα που δημοσίευσε στα τέλη Ιουλίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα «Kin» της Tayari Jones, «Vigil» του George Saunders, «The Things We Never Say» της Elizabeth Strout, «Transcription» του Ben Lerner και «Cool Machine» του Colson Whitehead.

Η επιλογή της Μέριλιν Ρόμπινσον για το νέο podcast έχει επίσης μια προσωπική διάσταση. Η συγγραφέας και ο Ομπάμα είχαν αναπτύξει αλληλογραφία μετά την πρόσκλησή του προς εκείνη για δείπνο στον Λευκό Οίκο, ενώ το 2012 ο τότε πρόεδρος της απένειμε το National Humanities Medal.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «A Great Book with Barack Obama» αποτελεί την έκτη συνεργασία της Audible με την Higher Ground, την εταιρεία των Ομπάμα που δραστηριοποιείται σε τηλεοπτικές παραγωγές, ταινίες, podcasts και ψηφιακό περιεχόμενο.

Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στις σελίδες που σημάδεψαν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους πολιτικούς της σύγχρονης εποχής — και στις συζητήσεις που θα κάνει ο ίδιος για το πώς αυτές οι ιστορίες επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, πιστεύει και βλέπει τον κόσμο.