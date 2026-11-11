Ομολόγησε ο 39χρονος δράστης της ρατσιστικής επίθεσης στο Παρίσι με έναν νεκρό -«Ήθελα να διώξω τους Αφρικανούς από τη Γαλλία» - iefimerida.gr

Ομολογία με ξεκάθαρες ρατσιστικές αναφορές φέρεται να έκανε στους Γάλλους ανακριτές ο 39χρονος Κεβίν Τεσιέ, που εξαπέλυσε επίθεση εναντίον ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής.

Ο απολογισμός της αιματηρής επίθεσης ήταν ένας νεκρός, ο 26χρονος Πεγκό Μποσιό Γουαγκί, και επτά σοβαρά τραυματίες, ανάμεσά τους ένα κορίτσι μόλις 12 ετών. Ο δράστης πυροβόλησε συνολικά 128 φορές, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

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Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η επιλογή των θυμάτων δεν ήταν τυχαία, καθώς είχε ως κριτήριο την καταγωγή και τη θρησκεία τους. Μάλιστα, φέρεται να δήλωσε ότι επιδίωξή του ήταν να απαλλάξει τη Γαλλία από τους Αφρικανούς και τους ισλαμιστές.

Οι απειλές κατά των μεταναστών

Στην κατάθεσή του στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, ο Τεσιέ δεν έκρυψε τις ξενοφοβικές του θέσεις. «Επέλεξα τους ανθρώπους που πυροβόλησα με βάση την εθνικότητά τους ή τη θρησκεία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, στράφηκε κατά των Γάλλων, κατηγορώντας τους ότι δεν αντιδρούν απέναντι στη μετανάστευση. Επικαλέστηκε μάλιστα αριθμούς για τους παράτυπους μετανάστες και τους Αλγερινούς που ζουν στη χώρα, πριν εκφράσει την επιθυμία να μείνει στη μνήμη των συμπατριωτών του ως παράδειγμα προς μίμηση.

«Οι Γάλλοι δεν έχουν κότσια. Υπάρχουν 800.000 παράτυποι μετανάστες στη Γαλλία και τους αφήνουμε να μπουν. Υπάρχουν 600.000 Αλγερινοί στη Γαλλία. Ελπίζω να με θυμούνται, να γίνω παράδειγμα για τους Γάλλους, να αντεπιτεθούν», είπε στους ανακριτές.

Ισχυρίστηκε ότι είναι σχιζοφρενής

Η έρευνα για την υπόθεση, σύμφωνα με τη Le Monde, ανέδειξε και άλλες πτυχές της συμπεριφοράς του 39χρονου. Κατά τη σύλληψή του, στις 23 Οκτωβρίου, επιχείρησε να συνδέσει την επίθεση με τα περιστατικά βίας και λεηλασιών που είχαν προηγηθεί στη Γαλλία, στο περιθώριο της μαζικής κινητοποίησης της 17ης Οκτωβρίου.

Όπως φέρεται να εξήγησε, είχε αποφασίσει να επιτεθεί «στον κόσμο», επηρεασμένος από «όλα όσα συμβαίνουν στην τηλεόραση». Παράλληλα, δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του «σχιζοφρενή», ενώ ισχυρίστηκε ότι το πρωί της επίθεσης δοκίμασε για πρώτη φορά κοκαΐνη, ώστε να αποκτήσει το θάρρος να προχωρήσει στην πράξη του.Οι ψυχιατρικές εξετάσεις, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό του.

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Μετά από 38 ώρες παρακολούθησης και ιατρικών συνεντεύξεων, οι ειδικοί έκριναν ότι δεν υπήρχε ψυχική νόσος σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαιτείται ακούσια νοσηλεία. Ειδικότερα, απέκλεισαν την ύπαρξη «οποιασδήποτε μη αντιρροπούμενης ψυχικής ασθένειας που θα δικαιολογούσε ακούσια νοσηλεία», χαρακτηρίζοντας την αναφορά του στη σχιζοφρένεια προσωπική εκτίμηση.

Είχε βάλει στόχο τέσσερις βουλευτές της Αριστεράς

Στο επίκεντρο της ανάκρισης βρέθηκαν και οι πολιτικές αναφορές του δράστη. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν αν τα αυτοκόλλητα του Εθνικού Συναγερμού, του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, εξέφραζαν τις πολιτικές του πεποιθήσεις, εκείνος απάντησε «ναι».

Επιπλέον, οι ανακριτές θέλησαν να διαπιστώσουν αν είχε σχεδιάσει να επιτεθεί σε τέσσερα στελέχη του γαλλικού αριστερού πολιτικού χώρου. Τα ονόματα και τα τηλέφωνά τους είχαν εντοπιστεί γραμμένα σε ένα χαρτί.

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Ο Τεσιέ απέφυγε να απαντήσει αν πράγματι σκόπευε να τους στοχοποιήσει. Δεν έκρυψε, ωστόσο, την άποψή του για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς δήλωσε ότι τα θεωρεί εχθρούς της Γαλλίας.