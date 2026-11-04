Οι ομογενείς που θριάμβευσαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ -Η περίπτωση Μαλλιωτάκη και Πάπας - iefimerida.gr

Θριάμβευσε στις ενδιάμεσες εκλογές η ομογένεια όπου ειδικά στην Φλόριντα σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Τρεις εκπροσώπους από τη Φλόριντα θα έχει ξανά η ελληνοαμερικανική κοινότητα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και οι τρεις υποψήφιοι με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κατάφεραν να επανεκλεγούν.

﻿Τριπλή νίκη της ομογένειας στη Φλόριντα

Γκας Μπιλιράκης

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Η ανακατανομή των περιφερειών στη συγκεκριμένη πολιτεία έκανε αυτή τη φορά πιο δύσκολη τη μάχη του Γκας Μπιλιράκη,ο οποίος εκλέγεται στην Αμερικανική Βουλή από το 2006.

Παρότι ελάχιστοι ψηφοφόροι στις νέες περιοχές είχαν στηρίξει σε κάποια εκλογική αναμέτρηση είτε τον ίδιο είτε τον πατέρα του που εκλεγόταν νωρίτερα, κατάφερε να επικρατήσει της αντιπάλου του, υποψήφιας των Δημοκρατικών Κίμπερλι Όβερμαν με ποσοστό 52,74% έναντι 45,94%. Στα παλιά του εκλογικά λημέρια ο Γκας Μπιλιράκης, πρώην συγκάτοικος του Μάρκο Ρούμπιο και συνομιλητής του Ντόναλντ Τραμπ, είχε κερδίσει την έδρα με ποσοστό 71%.

Μάικ Χαριδόπουλος

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Στην 8η Περιφέρεια της Φλόριντα πέτυχε την επανεκλογή του ο Μάικ Χαριδόπουλου, επίσης με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Με την ισχύ τού εν ενεργεία βουλευτή -αφού είχε κερδίσει για πρώτη φορά το 2024- κατάφερε να διατηρήσει την έδρα του και, παρότι δεν διαθέτει την εμπειρία άλλων Ελληνοαμερικανών βουλευτών, θεωρείται σημαντικό να προστεθεί η φωνή του στους ομογενείς του Κογκρέσου.

Τζίμι Πατρώνης

Ο Μάικ Χαριδόπουλος εξασφάλισε ποσοστό 53,17% έναντι 46,83% της αντιπάλου του από το κόμμα των Δημοκρατικών. Ακόμα μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρεί η ομογένεια στη Φλόριντα, καθώς ο Τζίμι Πατρώνης πέτυχε την παραμονή του στο Κογκρέσο. Είχε εκλεγεί για πρώτη φορά σε έκτακτες εκλογές τον Απρίλιο του 2025 στη θέση του ομοσπονδιακού βουλευτή της 1ης περιφέρειας της Φλόριντα Ματ Γκετζ, ο οποίος είχε προταθεί να αναλάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά τελικά απέσυρε την υποψηφιότητά του μετά τις καταγγελίες για εμπλοκή σε σεξουαλικά σκάνδαλα.

Πρώην οικονομικός διευθυντής της Περιφέρειας της Φλόριντα και επικεφαλής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ο Τζίμι Πατρώνης επανεξελέγη με ποσοστό 62,62% έναντι 35,55% του Δημοκρατικού αντιπάλου του.

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Νικόλ Μαλλιωτάκη

Νικόλ Μαλλιωτάκη

Την επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξασφάλισε και η ομογενής Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis), επικρατώντας στην 11η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η οποία περιλαμβάνει το Στάτεν Αϊλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν.

Κρις Πάπας

Κρις Πάπας

Μια σημαντική εκλογική επικράτηση για το Δημοκρατικό Κόμμα και την ελληνοαμερικανική κοινότητα κατέγραψε και ο Κρις Πάπας, ο οποίος κέρδισε τη μάχη για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νιου Χάμσαϊρ, αφήνοντας πίσω τον Ρεπουμπλικανό Τζον Σουνουνού.

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Δυο Ελληνοαμερικανίδες εκλέγονται με τους Δημοκρατικούς

Με δυο ακόμα νίκες εκπροσώπων της ομογένειας, συμπληρώνεται το παζλ τις επανεκλογής όλων των υποψηφίων της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας για το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μάγκι Γκουντλάντερ, Ντίνα Τάιτους

Η Μάγκι Γκουντλάντερ σύζυγος του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν , πέτυχε την επανεκλογή της στη Βουλή στην περιφέρεια του Νιου Χαμσάιρ.

Η 39χρονη πολιτικός με καταγωγή από το χωριό Αβδέλλα Γρεβενών, κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές το 2024 με το Δημοκρατικό κόμμα και έχει συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στις χθεσινές εκλογές πέτυχε σημαντική νίκη συγκεντρώνοντας το 59,39% των ψήφων , έναντι 38,30% της αντιπάλου της του Ρεπουμπλικανικού κόμματος Λίλι Ουίλιαμς.

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Στη Βουλή θα παραμείνει και η δυναμική βουλευτής της Νεβάδα Ντίνα Τάιτους που έχει δώσει σημαντικές μάχες για την προώθηση των Ελληνικών θεμάτων.

Η Ελληνοαμερικανίδα πολιτικός και πανεπιστημιακός εκλέγεται βουλευτής με τους Δημοκρατικούς από το 2009 και κατάφερε να διατηρήσει την έδρα της με συντριπτικό ποσοστό έναντι της υποψήφιας των Ρεπουμπλικάνων Κάρυ Μπακ.