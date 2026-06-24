 Ομάν: Δημιουργία προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Δημιουργία προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ

σΤΕΝΆ ΟΡΜΟΎΖ
Φωτογραφία: AP
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Το Ομάν ανακοίνωσε σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), τη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, τα πλοία που θα επιλέγουν να χρησιμοποιούν τον διάδρομο αυτό θα πρέπει να συντονίζονται με τον IMO και να ακολουθούν τις καθορισμένες συντεταγμένες που έχουν δοθεί από τον διεθνή οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές του Ομάν.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο κατοχυρώνει το δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης των πλοίων χωρίς την επιβολή τελών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ασφάλεια και τη σωστή ροή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

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