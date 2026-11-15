Ολοταχώς για ανατροπή στην Nvidia: Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού

Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία της εταιρείας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, ο Χουάνγκ έχει ήδη συζητήσει την πιθανότητα επιστροφής με στενούς συνεργάτες και έμπιστους συνομιλητές του.

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Εκστρατεία πίεσης για την επιστροφή του

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας από τους συμμάχους του πρώην επικεφαλής της Nvidia αποκάλυψε ότι συγκροτείται μια ομάδα δράσης, ένα λεγόμενο «war room»( σ.σ. αόιθουσα πολέμου), με τη συμμετοχή στελεχών της Silicon Valley, η οποία θα επιχειρήσει να ασκήσει πιέσεις για την επαναφορά του στην κορυφή της εταιρείας.

Στα σχέδιά της περιλαμβάνεται, μάλιστα, η εξασφάλιση υποστήριξης από τον Λευκό Οίκο.

«Όλοι όσοι έχουν σημασία στον τεχνολογικό κλάδο, εκτός από τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, αγαπούν τον Τζένσεν», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από τους υποστηρικτές του, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία έχει και την υποστήριξη του ίδιου του Χουάνγκ.

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Η κρίση και το μέγεθος της Nvidia

Οι εξελίξεις έρχονται μετά τις πληροφορίες ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προσέγγισε τον διευθύνοντα σύμβουλο της βρετανικής Arm Holdings, Ρενέ Χάας, εξετάζοντάς τον ως πιθανό διάδοχο του Χουάνγκ.

Η Nvidia δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Χουάνγκ αποχώρησε την Πέμπτη, έπειτα από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με γυναίκα που οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η υπόθεση προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια και τις εξαγωγές προηγμένων μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης προς το Πεκίνο.

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Το διακύβευμα είναι τεράστιο καθώς Nvidia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027 κατέγραψε έσοδα 96,2 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 106% σε ετήσια βάση.

Η ενδεχόμενη επιστροφή του ανθρώπου που τη μετέτρεψε σε κυρίαρχη δύναμη της αγοράς θα μπορούσε, επομένως, να επηρεάσει πολύ ευρύτερα την πορεία ολόκληρης της βιομηχανίας AI.