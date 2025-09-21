Ολλανδία: Βίαιες συγκρούσεις σε διαδήλωση κατά της μετανάστευσης -Πέτρες, δακρυγόνα και 30 συλλήψεις - iefimerida.gr

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο στην Ολλανδία ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης στη Χάγη.

Οι αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού. Τριάντα άτομα συνελήφθησαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν καθώς μεγάλες ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με την αστυνομία, με ορισμένους να πετούν πέτρες και μπουκάλια.

Περίπου 1.500 άτομα απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, ενώ ένα περιπολικό πυρπολήθηκε, ανέφερε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο στοιχεία της αστυνομίας.



Ο πρωθυπουργός Ντικ Σοφ καταδίκασε τις «σοκαριστικές και παράξενες εικόνες αναίσχυντης βίας», λέγοντας ότι ήταν «εντελώς απαράδεκτες».

Ο ηγέτης της δεξιάς πτέρυγας Γκέερτ Βίλντερς, ο οποίος κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές στην Ολλανδία και διατηρεί το προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 29ης Οκτωβρίου, κλήθηκε να μιλήσει στη διαδήλωση, αλλά τελικά δεν παρευρέθηκε. Αντ' αυτού, καταδίκασε επίσης τη βία κατά της αστυνομίας ως «εντελώς απαράδεκτη», λέγοντας ότι ήταν έργο «ηλιθίων».

Η διαμαρτυρία διοργανώθηκε από έναν δεξιό ακτιβιστή, ο οποίος απαιτούσε αυστηρότερες πολιτικές για τη μετανάστευση και καταστολή των αιτούντων άσυλο.

Η βία ξέσπασε όταν μεγάλες ομάδες διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν ολλανδικές σημαίες και σημαίες που σχετίζονταν με ακροδεξιές ομάδες, αντιμετώπισαν τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι διαδηλωτές έσπασαν επίσης τα παράθυρα των κεντρικών γραφείων του κεντροαριστερού κόμματος D66, το οποίο θεωρείται από πολλούς ως ακροδεξιό κόμμα που υπηρετεί μια προοδευτική ελίτ. Ο ηγέτης του D66, Ρομπ Τζέτεν, δήλωσε ότι οι ζημιές στο εσωτερικό ήταν εκτεταμένες και είπε στους διαδηλωτές να «μείνουν μακριά από πολιτικά κόμματα».

«Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, καλή τύχη. Δεν θα αφήσουμε ποτέ εξτρεμιστές ταραξίες να μας πάρουν την όμορφη χώρα», είπε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η ολλανδική κυβέρνηση κατέρρευσε τον Ιούνιο, αφότου ο Βίλντερς απέσυρε το ακροδεξιό κόμμα του PVV από τον κυβερνητικό συνασπισμό μετά από μια διαμάχη για το μεταναστευτικό.

Η διαμάχη προέκυψε αφότου ο Βίλντερς πίεσε για επιπλέον 10 μέτρα για το άσυλο, συμπεριλαμβανομένου του παγώματος των αιτήσεων, της αναστολής της κατασκευής κέντρων υποδοχής και του περιορισμού της επανένωσης οικογενειών.