 Ολλανδία: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση - iefimerida.gr
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Ολλανδία: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση

Κανάλι στην πόλη του Άμστερνταμ στην Ολλανδία
Κανάλι στην πόλη του Άμστερνταμ στην Ολλανδία / Φωτογραφία: AP Photos
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Η κυβέρνηση στην Ολλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα παιδιά που γεννιούνται από αιμομικτικές σχέσεις δικαιούνται αποζημίωση εάν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν υποστεί σοβαρή ψυχολογική βλάβη.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Οκτώβριο, η οποία έκρινε ότι ένας άνδρας που γεννήθηκε από αιμομιξία δικαιούται αποζημίωση.

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Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η φύση του εγκλήματος που διαπράχθηκε είναι τέτοια που προκαλεί άμεση βλάβη όχι μόνο στη μητέρα, αλλά και στο θύμα», δήλωσε η υφυπουργός Δικαιοσύνης Κλόντια βαν Μπρούχεν σε επιστολή της προς το Κοινοβούλιο.

«Ένα παιδί που γεννήθηκε από αιμομιξία θίγεται άμεσα το δικαίωμά του στη ψυχική ακεραιότητα και την ανάπτυξη της ταυτότητάς του», σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο άνδρας είναι γιος μιας μητέρας που ήταν ανήλικη κατά τη στιγμή των γεγονότων και θύμα σεξουαλικής κακοποίησης που διαπράχθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα.

Το 2025, η πλειοψηφία της κάτω βουλής του Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ μιας πρότασης της αριστερής βουλευτή Σονγκουλ Μιτλερ, η οποία αποσκοπούσε στη συστηματική διασφάλιση του δικαιώματος αποζημίωσης από ένα ταμείο για θύματα βίαιων ή σεξουαλικών εγκλημάτων στα παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία.

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