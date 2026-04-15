 Η Ολλανδία βάζει σχεδόν 250 εκατ. ευρώ για κατασκευή drones υπέρ της Ουκρανίας - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ολλανδία βάζει σχεδόν 250 εκατ. ευρώ για κατασκευή drones υπέρ της Ουκρανίας

Στελέχη του στρατού της Ολλανδίας / Εικόνα αρχείου AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ολλανδία θα δαπανήσει 248 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή drones που θα ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στα πεδία των μαχών. Οι Ουκρανοί τα χρησιμοποιούν με απίστευτη δεξιότητα για να αποκρούουν τις αδιάκοπες ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε η Ολλανδή υπουργός Άμυνας, Ντιλάν Γέσιλγκους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τις συζητήσεις που είχε με ομολόγους της από χώρες του ΝΑΤΟ και τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Βερολίνο, η Γέσιλγκους διευκρίνισε πως τα drones θα κατασκευαστούν τόσο στην Ολλανδία όσο και στην Ουκρανία.

Τα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έχουν ήδη προσφέρει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια αξίας άνω των 3,8 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα στοιχεία που δημοσιοποίησε τον Φεβρουάριο ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ολλανδία ΟΥΚΡΑΝΙΑ drones

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

