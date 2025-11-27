Ολλανδία: Αγορά 100 ραντάρ για την ανίχνευση drones, μετά τα περιστατικά στο Αϊντχόφεν και το Φόλκελ - iefimerida.gr

Το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας ανακοίνωσε πως θα αποκτήσει 100 ραντάρ για την ανίχνευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες αφότου θεάσεις drones προκάλεσαν συναγερμό στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν και στην αεροπορική βάση του Φόλκελ.

Πρόκειται για συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, που παράγονται από την ολλανδική εταιρεία Robin Radar. «Τα 100 ραντάρ δεν θα παραδοθούν όλα ταυτόχρονα», διευκρινίζει το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας. Τα πρώτα θα παραδοθούν αύριο Παρασκευή και τα υπόλοιπα θα παραδοθούν σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2026.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την προηγούμενη εβδομάδα, το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν ανέστειλε για αρκετές ώρες τη λειτουργία του λόγω drones που θεάθηκαν στην περιοχή. Οι ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν χρήση οπλικών συστημάτων εναντίον drones που προσέγγισαν την αεροπορική βάση του Φόλκελ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Αϊντχόφεν.

Εισβολές drones αγνώστου προελεύσεως έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους μήνες. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απέδωσαν τα περιστατικά αυτά σε «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας, η οποία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη.

ΑΠΕ ΜΠΕ