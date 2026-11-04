Τραμπ μετά την ήττα: Θα συνεργαστώ αλλά... θα ασκώ VETO -Η σπάνια στιγμή που έδωσε συγχαρητήρια στους Δημοκρατικούς - iefimerida.gr

Σε μια ασυνήθιστη επίδειξη μετριοπάθειας, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, συγχαίροντας και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί τους.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με βέτο σε κάθε προσπάθεια του ελεγχόμενου από τους Δημοκρατικούς κογκρέσου να παρεμποδίσει το έργο της κυβέρνησης.

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Ο 80χρονος πρόεδρος επιχείρησε επίσης να αποστασιοποιηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι η ήττα δεν αποτελεί πλήγμα για τον ίδιο, ενώ έσπευσε να μεταθέσει την ευθύνη σε στελέχη και υποψηφίους του κόμματός του.

Τα συγχαρητήρια στους Δημοκρατικούς και το μήνυμα συνεργασίας του Τραμπ

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Fox News, ο Τραμπ προχώρησε σε μια σπάνια δημόσια αναγνώριση της επιτυχίας των πολιτικών του αντιπάλων, λέγοντας: «Λοιπόν, θα πω το εξής: συγχαρητήρια στους Δημοκρατικούς. Έκαναν καλή δουλειά».

Όπως πρόσθεσε, οι Δημοκρατικοί επιδίωκαν αυτή τη νίκη εδώ και 11 χρόνια και τελικά κατάφεραν να την πετύχουν. «Αλλά δεν το θεωρώ πλήγμα για εμένα», υπογράμμισε, επιχειρώντας να υποβαθμίσει την πολιτική σημασία της ήττας για τον ίδιο.

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Τα θετικά σχόλια αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εξαπέλυε σφοδρές επιθέσεις κατά των Δημοκρατικών, χαρακτηρίζοντάς τους μεταξύ άλλων κομμουνιστές και ισλαμιστές.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι αποδέχεται το εκλογικό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τη στάση που είχε υιοθετήσει μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020. Εμφανίστηκε, μάλιστα, πρόθυμος να συνεργαστεί με τη νέα πλειοψηφία στο Κογκρέσο. «Μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους σε πολλά ζητήματα», δήλωσε.

Ωστόσο, η διάθεση συνεννόησης συνοδεύτηκε από μια σαφή προειδοποίηση. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να διστάσει να χρησιμοποιήσει την προεδρική του εξουσία για να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών που δεν θα εγκρίνει.

«Μπορούν να μου στείλουν, ξέρετε, 50 διαφορετικά εξαιρετικά νομοσχέδια, για τα οποία θα είναι όλοι ενθουσιασμένοι, κι εγώ θα τους τα επιστρέψω με μια ωραία σφραγίδα: "Βέτο"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Έκανε και σχετική ανάρτηση με το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο να αναγράφει την λέξη «Βέτο».

«Αν ήμουν στο ψηφοδέλτιο θα είχαμε κερδίσει»

Κατά την προεκλογική περίοδο ο Τραμπ είχε καλέσει επανειλημμένα τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν σαν να ήταν ο ίδιος υποψήφιος. Μετά το αποτέλεσμα ο ίδιος δήλωσε:

«Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ! Ευχαριστώ για την προσοχή σας»

Αυτό έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social τις πρώτες πρωινές ώρες όταν ήταν σαφές ότι οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν το κογκρέσο.

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Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα σημεία των δηλώσεών του ήταν η παραδοχή ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να επηρέασε την εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών.

«Νομίζω ότι ένα μέρος της ευθύνης οφείλεται στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα ο κόσμος κατανοούσε τη σημασία όσων έχω κάνει με το Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι, αν και «ο κόσμος συμφωνεί με αυτό που κάνω στο Ιράν», οι ψηφοφόροι δεν ήταν διατεθειμένοι να συμβιβάσουν «τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα με το μακροπρόθεσμο όφελος».

Πυρά κατά των Ρεπουμπλικανών

Αμέσως μετά την εκλογική ήττα, ο Τραμπ προανήγγειλε ότι θα αναλάβει ρόλο πολιτικού σχολιαστή, προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους το κόμμα του έχασε. Μάλιστα, δεν άργησε να στρέψει τα βέλη του προς στελέχη που μέχρι πρότινος θεωρούνταν πιστοί σύμμαχοί του.

Πρώτος στο στόχαστρό του βρέθηκε ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος ηττήθηκε από τη Δημοκρατική Τζίνα Ινοχόσα. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι εάν ο Άμποτ δεν είχε μετατραπεί σε «Ρεπουμπλικανό μόνο κατ' όνομα» (RINO), δεν θα είχε χάσει την εκλογική αναμέτρηση.

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Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος άφησε επίσης αιχμές για την ποιότητα των υποψηφίων. «Η ποιότητα των υποψηφίων έχει σημασία και ο πρόεδρος Τραμπ έκανε καλύτερη δουλειά προωθώντας πολλούς από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις εκλογές απ' ό,τι οι ίδιοι οι υποψήφιοι για τον εαυτό τους», ανέφερε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταδίδει το AFP.

Κλίμα οχυρωμένης άμυνας στον Λευκό Οίκο και προειδοποιήσεις για αντίποινα

Την ώρα που τα αποτελέσματα επιβεβαίωναν τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών, ο Τραμπ και κορυφαία μέλη του υπουργικού συμβουλίου παρακολουθούσαν τις εξελίξεις από την πολυτελή Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ απέναντι στην πραγματικότητα ενός προέδρου με περιορισμένη πολιτική ισχύ, καθώς οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Οι πρώτες ενδείξεις από τον Λευκό Οίκο, πάντως, δεν παραπέμπουν σε διάθεση υποχώρησης, παρά τις ασυνήθιστα φιλικές δηλώσεις του Τραμπ προς τους πολιτικούς του αντιπάλους. Εξάλλου κι ο ίδιος σπεύδει άμεσα να τις συνοδεύει παράλληλα με το μήνυμα της σύγκρουσης.

«Κρατηθείτε γερά»



Σε δήλωσή του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι όσοι ψήφισαν Δημοκρατικούς θα μετανιώσουν σύντομα την επιλογή τους, όταν υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων μετά την επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ θα εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια λίστα «ακραίων φιλελεύθερων Δημοκρατικών».

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Το μήνυμα της αμερικανικής προεδρίας έκλεισε, μάλιστα, με μια σαφή προειδοποίηση προς τους πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ: «Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα, η αποφασιστικότητα του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τη Ριζοσπαστική Αριστερά θα γίνει ακόμη ισχυρότερη. Κρατηθείτε γερά».