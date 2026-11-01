«Μαύρος» Οκτώβριος για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία: 54.400 απώλειες μέσα σε έναν μήνα - iefimerida.gr

Ο Οκτώβριος αποτέλεσε τον πιο αιματηρό μήνα για τον ρωσικό στρατό από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις προκαλούν εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε ουκρανικές περιοχές, ενώ το Κίεβο επιβεβαιώνει πλήγμα σε σημαντικό ρωσικό βιομηχανικό συγκρότημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

54.400 Ρώσοι νεκροί και τραυματίες μέσα σε έναν μήνα

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν 54.400 απώλειες τον Οκτώβριο, αριθμός που αποτελεί το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο από την έναρξη της εισβολής. Στις απώλειες περιλαμβάνονται νεκροί και τραυματίες, αναφέρει το Sky News.

Όπως επισημαίνει το Κίεβο, ο ρυθμός με τον οποίο σκοτώνονται και τραυματίζονται Ρώσοι στρατιώτες είναι πλέον ταχύτερος από τον ρυθμό με τον οποίο η Μόσχα καταφέρνει να στρατολογεί νέους άνδρες για να τους αντικαταστήσει.

«Κάθε μήνας του πολέμου γίνεται ολοένα και πιο δαπανηρός για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ουκρανικός στρατός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ουκρανικές εκτιμήσεις, οι συνολικές ρωσικές απώλειες από την έναρξη του πολέμου ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύρια. Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 2024, όταν, σύμφωνα με το Κίεβο, οι ρωσικές απώλειες είχαν φτάσει τις 48.670.

Ωστόσο, ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δημοσιοποιούν τακτικά επίσημα στοιχεία για τις δικές τους στρατιωτικές απώλειες.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, έπειτα από ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις τεσσάρων περιοχών της χώρας, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε την ένταση των επιθέσεων, δηλώνοντας: «Η ένταση των επιθέσεων είναι πολύ μεγάλη και οι Ρώσοι επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν στο μέγιστο το έλλειμμα σε συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων της Ουκρανίας».

Ουκρανικό πλήγμα στο ρωσικό συγκρότημα Kamensky

Παράλληλα, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν την προηγούμενη ημέρα, με πυραύλους cruise Neptune και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το βιομηχανικό συγκρότημα Kamensky στην περιφέρεια του Ροστόφ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα χημικά εργοστάσια της Ρωσίας, το οποίο παράγει καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε ρωσικούς πυραύλους, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών, άλλα πυραυλικά συστήματα και αεροπορικά όπλα.

Τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα στις επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών.

Το συγκρότημα Kamensky βρίσκεται ήδη υπό κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαιτίας του ρόλου του στη ρωσική πολεμική προσπάθεια κατά της Ουκρανίας.