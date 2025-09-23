NYT: Μέλη της οικογένειας του Έλον Μασκ κατηγορούν τον πατέρα του για σεξουαλική κακοποίηση -«Ανοησίες» απαντά - iefimerida.gr

Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά το δημοσίευμα των New York Times που μιλά για μαρτυρίες μελών της οικογένειας Μασκ περί σεξουαλικής παρενόχλησης που δέχτηκαν από τον Έρολ Μασκ, πατέρα του δισεκατομμυριούχου Έλον.

Ο Έρολ Μασκ, πατέρας του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία και μέχρι πρόσφατα άτυπου υπουργού της κυβέρνησης Τραμπ, Έλον Μασκ, είναι ο άνθρωπος που δείχνουν για σεξουαλική κακοποίηση μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, σήμερα Τρίτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αμερικανικό μέσο σημειώνει ότι αυτοί οι ισχυρισμοί θα μπορούσαν να είναι ο λόγος για τον οποίο αφενός ο Έλον Μασκ σπάνια αναφέρει τον πατέρα του και αφετέρου μέλη της οικογένειας του Έλον Μασκ έχουν ζητήσει βοήθεια, με τον ίδιο να παρεμβαίνει.

Ο 79χρονος Έρολ Μασκ απέρριψε τους ισχυρισμούς που αναφέρθηκαν από τους Times, λέγοντας στο δημοσίευμα ότι ήταν «ανοησίες» και «ψευδείς». Ο γιος του Έλον δεν απάντησε σε αιτήματα της εφημερίδας για κάποιο σχόλιο.

Στην τεκμηρίωση του ρεπορτάζ οι New York Times επικαλούνται προσωπικές επιστολές, email και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας. Ο Έρολ Μασκ έχει τουλάχιστον εννέα παιδιά και θετά παιδιά ενώ έχει παντρευτεί τρεις γυναίκες και λέγεται ότι «διατηρεί ισχυρό έλεγχο σε μεγάλο μέρος της οικογένειας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτη κατηγορία το μακρινό 1993

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώτη μαρτυρία αφορά το μακρινό 1993, όταν η τετράχρονη θετή κόρη του είπε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει στο σπίτι της οικογένειας.

Μια δεκαετία αργότερα, η θετή κόρη είπε ότι τον έπιασε να μυρίζει τα φορεμένα εσώρουχά της, σύμφωνα με τους New York Times, προσθέτοντας ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του προσάπτουν επίσης κακοποίηση σε δύο από τις κόρες του και στον θετό του γιο.

Τρεις έρευνες χωρίς απτά αποτελέσματα

Το μέσο μιλά για τρεις ξεχωριστές έρευνες που έχουν ξεκινήσει οι αρχές, ​​επικαλούμενο αστυνομικά και δικαστικά αρχεία, καθώς και μαρτυρίες μελών της οικογένειας. Δύο από τις έρευνες έληξαν χωρίς καμία ενέργεια, ενώ δεν είναι σαφές τι συνέβη στην τρίτη έρευνα.

«Δεν υπήρχαν στοιχεία γιατί αυτό είναι ανοησία», δήλωσε ο Έρολ Μασκ σε δήλωσή του στους Times, λέγοντας ότι «οι αναφορές είναι ψευδείς». Κατηγόρησε μέλη της οικογένειας που «έβαζαν τα παιδιά να λένε ψευδή πράγματα» και ότι προσπαθούσαν να εκβιάσουν τον Έλον, τον μεγαλύτερο γιο του.