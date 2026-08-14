 Απίστευτο: Οικοδόμοι έκαναν ανακαίνιση και βρήκαν κρυμμένο σεντούκι με χρυσό, αξίας εκατομμυρίων - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Οικοδόμοι έκαναν ανακαίνιση και βρήκαν κρυμμένο σεντούκι με χρυσό, αξίας εκατομμυρίων

χρυσός
Φωτογραφία: Facebook / Lokale Politie Dendermonde
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οικοδόμοι που πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε υπόγειο κατοικίας στο Βέλγιο βρέθηκαν μπροστά σε ένα σεντούκι με χρυσό, αξίας 8,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο θησαυρός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν βελγική κατασκευαστική εταιρεία πραγματοποιούσε εργασίες σε ένα πρώην ζυθοποιείο στην πόλη Sint-Gillis-Dendermonde. Το σεντούκι ήταν κρυμμένο μέσα σε έναν τοίχο και περιείχε ράβδους και ψήγματα χρυσού, καθώς και έναν σωρό από νομίσματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις τα εντόπισαν, οι εργάτες ενημέρωσαν αμέσως τον πελάτη, τη φιλανθρωπική οργάνωση CAW Oost-Vlaanderen, καθώς και την αστυνομία.

χρυσός
Φωτογραφία: Facebook / Lokale Politie Dendermonde
χρυσός
Φωτογραφία: Facebook / Lokale Politie Dendermonde

Άγνωστο σε ποιον ανήκει ο χρυσός - Ξεκίνησε έρευνα

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση του θησαυρού, καθώς παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκε στο κτίριο. Πολλές από τις ράβδους χρυσού φαίνεται να φέρουν σφραγίδες με τις χρονολογίες 1957 και 1961.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Geert Hillaert από την CAW Oost-Vlaanderen δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι να εντοπιστούν οι αρχικοί ιδιοκτήτες του θησαυρού. Όπως ανέφερε, αρχικά πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον ο χρυσός συνδέεται με εγκληματικές πράξεις του παρελθόντος, ενώ παράλληλα εξετάζεται αν είναι δυνατό να εντοπιστούν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η φιλανθρωπική οργάνωση ή η κατασκευαστική εταιρεία θα λάβουν κάποιο ποσό για τον εντοπισμό του θησαυρού.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ χρυσός θησαυρός Βέλγιο οικοδόμοι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ