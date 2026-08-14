Απίστευτο: Οικοδόμοι έκαναν ανακαίνιση και βρήκαν κρυμμένο σεντούκι με χρυσό, αξίας εκατομμυρίων - iefimerida.gr

Οικοδόμοι που πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε υπόγειο κατοικίας στο Βέλγιο βρέθηκαν μπροστά σε ένα σεντούκι με χρυσό, αξίας 8,7 εκατομμυρίων ευρώ.



Ο θησαυρός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν βελγική κατασκευαστική εταιρεία πραγματοποιούσε εργασίες σε ένα πρώην ζυθοποιείο στην πόλη Sint-Gillis-Dendermonde. Το σεντούκι ήταν κρυμμένο μέσα σε έναν τοίχο και περιείχε ράβδους και ψήγματα χρυσού, καθώς και έναν σωρό από νομίσματα.

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Μόλις τα εντόπισαν, οι εργάτες ενημέρωσαν αμέσως τον πελάτη, τη φιλανθρωπική οργάνωση CAW Oost-Vlaanderen, καθώς και την αστυνομία.



Φωτογραφία: Facebook / Lokale Politie Dendermonde

Φωτογραφία: Facebook / Lokale Politie Dendermonde

Άγνωστο σε ποιον ανήκει ο χρυσός - Ξεκίνησε έρευνα

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση του θησαυρού, καθώς παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκε στο κτίριο. Πολλές από τις ράβδους χρυσού φαίνεται να φέρουν σφραγίδες με τις χρονολογίες 1957 και 1961.

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Ο Geert Hillaert από την CAW Oost-Vlaanderen δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι να εντοπιστούν οι αρχικοί ιδιοκτήτες του θησαυρού. Όπως ανέφερε, αρχικά πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον ο χρυσός συνδέεται με εγκληματικές πράξεις του παρελθόντος, ενώ παράλληλα εξετάζεται αν είναι δυνατό να εντοπιστούν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η φιλανθρωπική οργάνωση ή η κατασκευαστική εταιρεία θα λάβουν κάποιο ποσό για τον εντοπισμό του θησαυρού.