ΟΗΕ: Στήριξη του ΣΑ για τη διασφάλιση της προστασίας των γυναικών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία - iefimerida.gr

Κοινή δήλωση για την ενίσχυση της προστασίας και συμμετοχής των γυναικών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που συνυπέγραψαν Κοινή Δήλωση για τις «Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια» - η Κολομβία, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Λετονία, η Λιβερία, ο Παναμάς και το Ηνωμένο Βασίλειο - εξέφρασαν τη στήριξή τους σε «όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία».

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Η δήλωση χαιρέτισε τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για την προώθηση της «πλήρους, ισότιμης, ουσιαστικής και ασφαλούς συμμετοχής των γυναικών» στην εκλογική διαδικασία, στη σύνθεση της κυβέρνησης, καθώς και μέσω της υιοθέτησης του τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της Απόφασης 1325.

Υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των δράσεων αυτών, της στήριξης των γυναικών αξιωματούχων και εκπροσώπων, της προώθησης της ισότητας των φύλων και της διασφάλισης της συμμετοχής των γυναικών «σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων».

Τα μέλη εξήραν επίσης τον ηγετικό ρόλο των γυναικών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στην «οικοδόμηση της ειρήνης, τη συμφιλίωση και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες», μεταξύ άλλων σε τοπικό επίπεδο, και ζήτησαν αυξημένη πολιτική, τεχνική και ευέλικτη χρηματοδοτική στήριξη προς γυναικείες οργανώσεις και δίκτυα, ιδίως εκείνα που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις.

Παράλληλα, εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για την ανθρωπιστική κατάσταση και τις δυσανάλογες επιπτώσεις της στις γυναίκες και τα κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων κινδύνων εκτοπισμού, επισιτιστικής ανασφάλειας, σεξουαλικής και έμφυλης βίας, καθώς και των εμποδίων στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

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Καταδίκη όλων των πράξεων σεξουαλικής βίας

Καταδίκασαν «όλες τις πράξεις σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με τις συγκρούσεις» από όλους τους ένοπλους δρώντες και υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, της προστασίας, της λογοδοσίας και της ολοκληρωμένης, επικεντρωμένης στα θύματα και τους επιζώντες, βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Η δήλωση ενθάρρυνε την Αποστολή του ΟΗΕ MINUSCA να συνεχίσει την εφαρμογή των προβλέψεων της εντολής της που αφορούν την προστασία και τη συμμετοχή των γυναικών, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης των εθνικών αρχών στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους για πρόληψη, διερεύνηση, φροντίδα και συνδρομή προς τα θύματα και τους επιζώντες σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Τόνισε επίσης ότι η εν εξελίξει αναδιάρθρωση της MINUSCA δεν πρέπει να υπονομεύσει την ικανότητά της να προστατεύει τους αμάχους και να στηρίζει ευάλωτες κοινότητες, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από ανασφάλεια και από τις δευτερογενείς επιπτώσεις περιφερειακών συγκρούσεων.

Τα μέλη υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της συμμετοχής των γυναικών στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του τομέα ασφάλειας, διαμεσολάβησης, αφοπλισμού, αποστράτευσης, επανένταξης και σταθεροποίησης, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών, ώστε να συμβάλουν στη «βιώσιμη ειρήνη και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα» στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.