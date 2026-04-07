ΟΗΕ: Σήμερα η ψηφοφορία επί του αναθεωρημένου σχεδίου του Μπαχρέιν για αμυντικά μέτρα στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Ο ΟΗΕ αποφασίζει για σχέδιο απόφασης που υπέβαλε το Μπαχρέιν, με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμμάτισε για σήμερα την ψήφιση επί του σχεδίου Απόφασης που έχει υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από το Στενό του Ορμούζ, με το οποίο ζητούσε την έγκριση λήψης αναγκαίων αμυντικών μέτρων.

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί καθώς η Κίνα, η Ρωσία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει σημαντικές ενστάσεις, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί αρκετές φορές ώστε να πλησιάσει αποδεκτή φρασεολογία από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.