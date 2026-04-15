﻿Λίβανος: Μαζική εκτοπισμοί και ανθρωπιστική κρίση - Δραματική η έκκληση του ΟΗΕ για επείγουσα βοήθεια στη χώρα - iefimerida.gr

Επείγουσα διεθνή στήριξη ζητά ο ΟΗΕ για τον Λίβανο, καθώς ο πόλεμος με το Ισραήλ έχει εκτοπίσει εκατομμύρια και επιδεινώνει τη βαθιά ανθρωπιστική κρίση.

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Φίλιπο Γκράντι, κατά την επίσκεψή του στη Βηρυτό την Κυριακή, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι, κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της ανθρωπιστικής κοινότητας, καθώς και με εκτοπισμένες οικογένειες. Στη συνέχεια απηύθυνε έκκληση για άμεση βοήθεια προς τον εμπόλεμο Λίβανο, προειδοποιώντας για τις δραματικές συνέπειες της σύγκρουσης στη χώρα.

Νότιος Λίβανος /Φωτογραφία: AP

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει επείγουσα υποστήριξη, έπειτα από συνάντησή του στη Βηρυτό με τον πρωθυπουργό της χώρας, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης.

Έκκληση για διεθνή στήριξη

«Καλώ τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει υποστήριξη και επείγουσα βοήθεια στον Λίβανο», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι ανάγκες αυξάνονται ραγδαία εξαιτίας του πολέμου.

Όπως επεσήμανε, οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές δεν πρέπει να αποτελούν στόχους επιθέσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Λίβανος δεν αξίζει να παραμένει αιχμάλωτος ενός επαναλαμβανόμενου κύκλου βίας, αλλά χρειάζεται σταθερότητα και ουσιαστική διεθνή στήριξη.

Δραματικές ανθρωπιστικές συνέπειες

Τα πλήγματα που εξαπολύει το Ισραήλ στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων, δηλαδή περίπου του ενός πέμπτου του πληθυσμού της χώρας.

Ανάμεσά τους, περισσότεροι από 140.000 φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής που έχει δημιουργήσει το λιβανέζικο κράτος, ενώ η ανθρωπιστική κρίση χαρακτηρίζεται άνευ προηγουμένου.

Χρηματοδοτικό έλλειμμα και οικονομική πίεση

Η Ύπατη Αρμοστεία δήλωσε ότι έχει λάβει μόνο ένα μέρος από τα 61 εκατομμύρια δολάρια που έχει ζητήσει για τη διαχείριση της κρίσης. Το ποσό αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη επείγουσα έκκληση των 308 εκατομμυρίων δολαρίων του ΟΗΕ.

Την ίδια ώρα, ο Λίβανος, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή οικονομική κρίση από το 2019, δεν έχει ακόμη ανακάμψει από τις συνέπειες της προηγούμενης σύγκρουσης μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2024.