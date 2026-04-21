ΟΗΕ: Καταδίκασε επίθεση κατά της UNIFIL στον Λίβανο στις 18 Απριλίου, με νεκρό Γάλλο κυανόκρανο - iefimerida.gr

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση της 18ης Απριλίου κατά της UNIFIL στον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίθεση ένας Γάλλος κυανόκρανος έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Το Συμβούλιο εξέφρασε βαθιά συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και αλληλεγγύη προς τη Γαλλία και τον ΟΗΕ, αποτίοντας φόρο τιμής στους κυανόκρανους που υπηρετούν την ειρήνη υπό δύσκολες συνθήκες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έρευνα και λογοδοσία

Ζητήθηκε άμεση διερεύνηση της επίθεσης μέσω της UNIFIL, καθώς και απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ για την ασφάλεια των ειρηνευτικών αποστολών.

Σταθερότητα στον Λίβανο

Το Συμβούλιο επανέλαβε τη στήριξή του στην αποστολή και κάλεσε για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της Απόφασης 1701 και η σταθερότητα στην περιοχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διεθνής δέσμευση

Τέλος, επαναβεβαιώθηκε η ισχυρή δέσμευση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα του Λιβάνου.