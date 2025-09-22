 ΟΗΕ: Το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Γάζα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ / Φωτογραφία: AP Photo/Craig Ruttle
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τρίτη με αντικείμενο την κατάσταση στη Γάζα, λόγω της εβραϊκής πρωτοχρονιάς.

Αυτό ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας «λυπηρό» το γεγονός ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη χώρα του.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η αντιπροσωπεία του Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν τη συνεδρίαση που συμπίπτει με το Ρος Χασανά, την εβραϊκή πρωτοχρονιά» ανέφερε ο Ντάνι Ντάνον σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Παρά το αίτημα του Ισραήλ να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία η συζήτηση που ζητήθηκε από την Αλγερία, τη Γουιάνα, το Πακιστάν, τη Σιέρα Λεόνε και τη Σομαλία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο προγραμματισμός δεν άλλαξε. «Είναι λυπηρό που το Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ισραηλινός διπλωμάτης σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μιλήσει την Παρασκευή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

