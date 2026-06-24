ΟΗΕ: Η Ελ Ομπάιντ του Σουδάν στα πρόθυρα ανθρωπιστικής καταστροφής - iefimerida.gr

Η μεγάλη πόλη Ελ Ομπάιντ του Σουδάν, υπό πολιορκία, βρίσκεται στα πρόθυρα ανθρωπιστικής καταστροφής.

Θα ενσκήψει αν δεν επιτραπεί να εισέλθει σε αυτήν βοήθεια, προειδοποίησε χθες Τρίτη αξιωματούχος του ΟΗΕ, καθώς μοιάζει να επίκειται έμμεσα έφοδος των παραστρατιωτικών στην πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Κορντοφάν.

«Αν δεν αρθεί η πολιορκία, κι αν δεν επιτραπεί άνευ όρων είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, σε μερικές εβδομάδες, σε έναν ως δυο μήνες το πολύ, θα φτάσουμε στα τραγικά επίπεδα που είχε δει στην Ελ Φάσερ», μεγάλη πόλη στο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Ριφάατ, επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο Σουδάν.

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Σύμφωνα με τον κ. Ριφάατ, οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του ΔΟΜ, έχουν διαλείπουσα πρόσβαση στην πόλη τους τελευταίους μήνες και οι περισσότεροι έχουν αναστείλει τη δράση τους εκεί εξαιτίας της ανασφάλειας. Και, χωρίς βοήθεια, «η πόλη κινδυνεύει να υποστεί λιμό εξαιτίας της πολιορκίας», προειδοποίησε.

Υπό πολιορκία η Ελ Ομπάιντ

Η Ελ Ομπάιντ υφίσταται για μήνες πολιορκία των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τα μέσα του Απριλίου του 2023.

Η τιμή του νερού ειδικά έχει φτάσει σε τρομακτικό επίπεδο: 15.000 σουδανικές λίρες, ή 20 δολάρια, για 10 λίτρα, τόνισε ο αξιωματούχος της υπηρεσίας, μέρους του συστήματος του ΟΗΕ. Όσο για τις τιμές των τροφίμων, έχουν αυξηθεί από 60 ως 300%, πρόσθεσε.

Οι ΔΤΥ κατηγορήθηκαν πως διέπραξαν σωρεία ωμοτήτων όταν κυρίευσαν τον Οκτώβριο την Ελ Φάσερ, την τελευταία μεγάλη πόλη στο Νταρφούρ που δεν είχε πέσει ως τότε στα χέρια τους. Τον Φεβρουάριο, αποστολή έρευνας του ΟΗΕ έκανε λόγο για ενέργειες προσιδιάζουσες σε «γενοκτονία».

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Τις τελευταίες ημέρες, έχουν πολλαπλασιαστεί οι προειδοποιήσεις και οι δηλώσεις σε διεθνές επίπεδο για την κατάσταση στην Ελ Ομπάιντ.

«Σταματήστε αμέσως τις επιθέσεις»

Χθες Τρίτη, επτά ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Βρετανίας και της Γαλλίας, κάλεσαν τις ΔΤΥ να «σταματήσουν αμέσως» την επίθεσή τους. Προχθές Δευτέρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε την ανησυχία της για το ενδεχόμενο «μαζικών φρικαλεοτήτων» στο αστικό κέντρο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασε το Σάββατο την ίδια ανησυχία και ζήτησε να αποσυρθούν τα στοιχεία των παραστρατιωτικών που πολιορκούν την πόλη.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη σουδανική ΜΚΟ Emergency Lawyers, που καταγράφει τις εξελίξεις στον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, βομβαρδισμοί μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων τις τελευταίες ημέρες στοχοποίησαν πρατήρια καυσίμων, τον κυριότερο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό και φορτηγά που μετέφεραν τρόφιμα και καύσιμα.

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να φρενάρουν την προέλαση των αντιπάλων τους. Πηγή του AFP στη σουδανική κυβέρνηση είπε πως μεγάλος όγκος εξοπλισμών των ΔΤΥ καταστράφηκε το τελευταίο διάστημα.

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Ο πόλεμος στο Σουδάν, πλέον στον τέταρτο χρόνο του, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 200.000 ανθρώπους, κατά ορισμένες --μάλλον συντηρητικές-- εκτιμήσεις, ενώ έχει αναγκάσει πάνω από 11 εκατομμύρια πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προκαλώντας αυτήν που τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν τη χειρότερη κρίση εξαναγκαστικού εκτοπισμού στον πλανήτη.