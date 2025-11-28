 Τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν έκκληση στις ΗΠΑ να εξακολουθήσουν να δέχονται αιτούντες άσυλο - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν έκκληση στις ΗΠΑ να εξακολουθήσουν να δέχονται αιτούντες άσυλο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο ΟΗΕ έκανε έκκληση στην Ουάσινγκτον να συνεχίσει να επιτρέπει την πρόσβαση σε αιτούντες άσυλο στη χώρα, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να παγώσει τη μετανάστευση από χώρες του «Τρίτου Κόσμου» μετά από επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο.

Οι δηλώσεις αποτελούν μία ακόμη κλιμάκωση των μέτρων κατά των μεταναστών που έχει διατάξει ο Τραμπ μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς προχθές, Τετάρτη, το οποίο σύμφωνα με τους ερευνητές πραγματοποίησε ένα Αφγανός υπήκοος ο οποίος εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κληθείς να απαντήσει στα σχόλια του Τραμπ, εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη: «Δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η Εουτζίν Μπιούν, δήλωσε: «Όταν άνθρωποι που χρειάζονται προστασία φθάνουν στο έδαφός τους [σ.σ. των ΗΠΑ], πρέπει να έχουν τη συνήθη διαδικασία ασύλου. Και πρέπει να έχουν πρόσβαση στο έδαφος», είπε, προσθέτοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων είναι νομοταγή μέλη της κοινότητας της φιλοξενούσας χώρας.

«Άρα θέλουμε πραγματικά να κάνουμε έκκληση σε αυτό το σημείο στις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΗΕ μετανάστες ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ