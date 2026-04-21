 Ο ΟΗΕ διαψεύδει αλλαγή στάσης για το Κυπριακό μετά από φωτογραφία συνάντησης ΝτιΚάρλο με Τουρκοκύπριο ηγέτη - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ διαψεύδει αλλαγή στάσης για το Κυπριακό μετά από φωτογραφία συνάντησης ΝτιΚάρλο με Τουρκοκύπριο ηγέτη

Ντι Κάρλο και Ερχιουρμάν
Φωτογραφία: sigmalive
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Απάντηση για τη φωτογραφία συνάντησης της Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη δίνει ο εκπρόσωπος αξιωματούχου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει αλλαγή στάσης για το Κυπριακό.

Όπως ξεκαθάρισε ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Στεφάν Ντουζαρίκ, καμία αλλαγή στην πάγια θέση των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό δεν σηματοδοτεί η φωτογραφία από τη συνάντηση της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στο περιθώριο του Anatolia Diplomacy Forum στην Τουρκία.

«Δεν σηματοδοτεί καμία αλλαγή στη θέση του ΟΗΕ στο Κυπριακό»

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι στη φωτογραφία εμφανίζεται πάνω στο τραπέζι τόσο η σημαία των Ηνωμένων Εθνών όσο και η σημαία του ψευδοκράτους, ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι η κ. ΝτιΚάρλο «βρέθηκε πράγματι στο Anatolia Diplomacy Forum» και ότι «η φωτογραφία που κυκλοφόρησε αντανακλά τη διάταξη που υπήρχε στον χώρο της συνάντησης».

«Να είμαστε σαφείς», τόνισε, «αυτό δεν σηματοδοτεί καμία αλλαγή στη θέση του ΟΗΕ στο Κυπριακό».

Όπως πρόσθεσε, «η θέση μας εξακολουθεί να καθοδηγείται από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας» και ο ΟΗΕ «συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες για μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση στο νησί εντός του καθιερωμένου πλαισίου».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΗΕ κυπριακό

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ