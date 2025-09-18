 Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Βέτο από τις ΗΠΑ σε ψήφισμα για τη Γάζα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Βέτο από τις ΗΠΑ σε ψήφισμα για τη Γάζα

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ / Φωτογραφία αρχείου: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέδιο ψηφίσματος που αξίωνε την άμεση, άνευ όρων και οριστική κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Το ψήφισμα απαιτούσε επίσης από το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο κείμενο που συνέταξαν τα 10 μη μόνιμα μέλη του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμιζόταν η απαίτηση για άμεση, αξιοπρεπή και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που κήρυξε το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, αυτή ήταν η έκτη φορά που οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

