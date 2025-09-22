ΟΗΕ: Ο Μαχμούντ Αμπάς καταδικάζει τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και την καλεί να καταθέσει τα όπλα - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, κάλεσε τη Χαμάς να καταθέσει τα όπλα και καταδίκασε τις επιθέσεις της στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, μέσα από τη βιντεοσκοπημένη ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στην κυβέρνηση, η Χαμάς και οι άλλες φατρίες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους στην Παλαιστινιακή Αρχή» επέμεινε ο Αμπάς, στον οποίο οι ΗΠΑ δεν έδωσαν βίζα ώστε να παραστεί στη σύνοδο «για τη λύση των δύο κρατών» που διεξάγεται στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Καταδικάζουμε επίσης τους φόνους και την κράτηση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023», πρόσθεσε ο Μαχμούντ Αμπάς.

Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και περίπου δύο χρόνια την παλαιστινιακή ηγεσία ότι δεν καταδικάζει τις επιθέσεις αυτές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ