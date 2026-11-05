ΟΗΕ: Μόλις 3 ψήφοι για τον εκλεκτό του Ερντογάν στην ψηφοφορία για τον νέο γενικό γραμματέα -«Αποθαρρυντικό αποτέλεσμα για την Άγκυρα», λέει η Αθήνα - iefimerida.gr

Μόλις τρεις θετικές ψήφους, έναντι οκτώ αρνητικών και τεσσάρων λευκών, συγκέντρωσε ο Φεριντούν Σινιρλίογλου στην πρώτη ψηφοφορία στην οποία συμμετείχε ως υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, καταγράφοντας περιορισμένη υποστήριξη μεταξύ των 15 μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η επίδοση του Τούρκου διπλωμάτη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Άγκυρα έχει επενδύσει πολιτικά και διπλωματικά στην υποψηφιότητά του, επιδιώκοντας να τοποθετήσει στην κορυφή του Οργανισμού έναν από τους στενότερους και πλέον έμπιστους συνεργάτες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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Διπλωματική πηγή από την Αθήνα, σχολιάζοντας στο iefimerida την εικόνα που διαμορφώνεται μετά την ψηφοφορία, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «αποθαρρυντικά για την Άγκυρα», επισημαίνοντας τον ιδιαίτερα μικρό αριθμό θετικών ψήφων που εξασφάλισε η τουρκική υποψηφιότητα.

Η αναλογία των ψήφων είναι ενδεικτική των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Σινιρλίογλου, καθώς οι αρνητικές ψήφοι είναι υπερδιπλάσιες των θετικών, ενώ τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επέλεξαν να μην εκφράσουν γνώμη.

Η ψηφοφορία και τα αποτελέσματα των υποψηφίων

Στην όγδοη άτυπη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε σήμερα, η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, συγκέντρωσε 12 θετικές ψήφους και τρεις αρνητικές, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση μεταξύ των υποψηφίων.

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Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, συγκέντρωσε εννέα θετικές ψήφους, τέσσερις αρνητικές και δύο λευκά, ενώ η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ από τη Γουιάνα έλαβε οκτώ θετικές ψήφους, πέντε αρνητικές και δύο λευκά. Ακολούθησε η Λάνα Νουσεϊμπέχ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με επτά θετικές, έξι αρνητικές και δύο λευκά.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η υποψηφιότητα της Γκρίνσπαν έχει συγκεντρώσει σημαντική υποστήριξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να έχει διασφαλιστεί η συναίνεση των πέντε μόνιμων μελών, τα οποία διαθέτουν δικαίωμα βέτο.

Αντίθετα, ο Σινιρλίογλου, ο οποίος εισήλθε επισήμως στην κούρσα μόλις πριν από λίγες ημέρες, εξασφάλισε τρεις θετικές ψήφους, οκτώ αρνητικές και τέσσερα λευκά, καταγράφοντας μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις της ψηφοφορίας.

Η ελληνική κινητοποίηση και ο γαλλικός παράγοντας

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί στενά τις διεργασίες για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες, έχοντας εκφράσει στο παρασκήνιο έντονο προβληματισμό για την προοπτική ανάληψης της ηγεσίας του ΟΗΕ από τον Τούρκο διπλωμάτη.

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Όπως είχε αποκαλύψει το iefimerida, ανώτατη διπλωματική πηγή από την Αθήνα είχε αναφέρει ότι η ελληνική πλευρά έχει κινητοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να αποτρέψει την εκλογή του Σινιρλίογλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση της Γαλλίας, με την Αθήνα να παρακολουθεί τις επαφές Παρισιού και Άγκυρας, καθώς και τις ευρύτερες διπλωματικές συνεννοήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ισορροπίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η υποψηφιότητα Σινιρλίογλου αντιμετωπίζεται από την ελληνική πλευρά και υπό το πρίσμα του Κυπριακού και των ελληνοτουρκικών σχέσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν διπλωμάτη με μακρά θητεία στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός Εξωτερικών και μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας του στον ΟΗΕ.

Τα επόμενα βήματα

Παρά το αποτέλεσμα, η ψηφοφορία δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Σινιρλίογλου από τη διαδικασία. Οι άτυπες ψηφοφορίες πραγματοποιούνται προκειμένου να αποτυπωθούν οι διαθέσεις των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας πριν από την επίσημη επιλογή του υποψηφίου που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση.

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Για να προχωρήσει μια υποψηφιότητα απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και να μην υπάρξει βέτο από κάποιο από τα πέντε μόνιμα μέλη, δηλαδή τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε χωρίς διαφοροποιημένα ψηφοδέλτια για τα μόνιμα και τα μη μόνιμα μέλη, γεγονός που δεν επιτρέπει να διαπιστωθεί εάν μεταξύ των οκτώ αρνητικών ψήφων για τον Σινιρλίογλου περιλαμβάνεται και κάποια από τις πέντε χώρες με δικαίωμα βέτο.

Ο Τούρκος διπλωμάτης αναμένεται να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του στη Γενική Συνέλευση στις 6 Νοεμβρίου και να έχει άτυπο διάλογο με το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 9 Νοεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη καταγραφή των διαθέσεων απέναντι στην τουρκική υποψηφιότητα αποτυπώνει τη σημαντική απόσταση που τη χωρίζει από την απαιτούμενη υποστήριξη, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την εκτίμηση της διπλωματικής πηγής από την Αθήνα, ότι η Άγκυρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη διπλωματική εξίσωση.