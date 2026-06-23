ΟΗΕ: Απομακρύνονται 11.000 εγκλωβισμένοι ναυτικοί από τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Σε εφαρμογή τέθηκε το σχέδιο εκκένωσης ναυτικών που είναι εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Κόλπου ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

Ειδικότερα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στη θάλασσα, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία αναχώρησης «περισσότερων από 11.000 ναυτικών» που βρέθηκαν στην περιοχή λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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«Αυτή η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλες τις άλλες παράκτιες χώρες της περιοχής, τις ΗΠΑ και τη ναυτιλιακή βιομηχανία», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνγκες, σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι έχουν ληφθεί οι «απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας».

Η Δανία στέλνει drones στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η Δανία ανακοίνωσε πως θα συμμετάσχει με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διεθνή ναυτική αποστολή της οποίας ηγούνται η Γαλλία και η Βρετανία για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Δανός υπουργός Άμυνας, Γιέπε Μπρούους, εξήγησε ότι η συνεισφορά θα περιλαμβάνει μια ομάδα διερμηνέων, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αξιωματικούς του γενικού επιτελείου καθώς και την πιθανότητα κινητοποίησης δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το μέγεθος αυτής της αποστολής.

Η Γαλλία, η Βρετανία και άλλες χώρες, έχουν προτείνει να αναπτυχθεί μια διεθνής αποστολή αποναρκοθέτησης και ασφάλειας αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου, αφού επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη προβλέπει το άνοιγμα των Στενών, χωρίς την καταβολή διοδίων.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ