Axios: Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι «εξαφάνισαν» τον Τραμπ από τις προεκλογικές διαφημίσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές - iefimerida.gr

Πολλοί υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών επέλεξαν να «εξαφανίσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ από τις προεκλογικές τους διαφημίσεις, για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να μετατρέψει την εκλογική αναμέτρηση σε δημοψήφισμα για την προεδρία του, δίνοντας και ώθηση σε αμφίρροπες πολιτείες πολλοί Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι φαίνεται να ακολουθούν διαφορετική γραμμή, αποφεύγοντας πλέον να συνδέουν την εκστρατεία τους με το πρόσωπό του.

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Σύμφωνα με ανάλυση του Axios, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της εταιρείας AdImpact για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών έχουν περιορίσει δραστικά τις αναφορές στον Τραμπ σε σχέση με την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών. Η μετατόπιση είναι ιδιαίτερα αισθητή στις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ ανάλογη εικόνα καταγράφεται στις διεκδικήσεις εδρών στη Γερουσία και στις κυβερνητικές εκλογές των πολιτειών.

Η θεαματική πτώση των αναφορών στον Τραμπ

Τα στοιχεία αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο την αλλαγή στρατηγικής. Στις προκριματικές εκλογές, ο Τραμπ εμφανιζόταν στο 66% των διαφημίσεων των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στην προεκλογική περίοδο ενδιάμεσων εκλογών, ωστόσο, το ποσοστό αυτό έχει καταρρεύσει μόλις στο 3%.

Ακόμη και στις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία, όπου η παρουσία του προέδρου ήταν επίσης έντονη, οι αναφορές στο πρόσωπό του μειώθηκαν από το 77% των διαφημίσεων κατά τις προκριματικές εκλογές στο 22% κατά την σημερινή εκλογική αναμέτρηση. Στις κούρσες για την εκλογή κυβερνητών, οι διαφημίσεις των Ρεπουμπλικανών που αναφέρονταν στον Τραμπ μειώθηκαν κατά 34 ποσοστιαίες μονάδες.

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Η απομάκρυνση από τον πρόεδρο δεν περιορίζεται, πάντως, στους Ρεπουμπλικανούς. Και οι Δημοκρατικοί έχουν μειώσει τις αναφορές στον Τραμπ στις προεκλογικές τους διαφημίσεις, αν και σε σαφώς μικρότερο βαθμό. Συγκεκριμένα, από το 45% των διαφημίσεων κατά την περίοδο των προκριματικών εκλογών, το ποσοστό υποχώρησε στο 18% κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών εκλογών.

Nτόναλντ Τραμπ / AP

Η οικονομία και η υγεία παίρνουν τη θέση του προέδρου

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο την παρουσία ή την απουσία του Τραμπ, αλλά και τη θεματολογία των προεκλογικών εκστρατειών. Και τα δύο κόμματα έχουν μετατοπίσει το βάρος των διαφημίσεών τους από την προσωπική πολιτική ταυτότητα του προέδρου σε ζητήματα που απασχολούν άμεσα τους ψηφοφόρους, με κυρίαρχα την οικονομία και την υγειονομική περίθαλψη.

Η οικονομία έχει αναδειχθεί στο βασικό πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς το κόστος ζωής, οι τιμές και η αγοραστική δύναμη αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους για την ψήφο των Αμερικανών. Παράλληλα, ιδιαίτερα αισθητή είναι η αύξηση των αναφορών στην υγειονομική περίθαλψη, με τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για τη Βουλή των Αντιπροσώπων να δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

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Την ίδια ώρα, υποχωρούν και ορισμένα από τα παραδοσιακά θέματα της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ. Οι αναφορές στη μετανάστευση στις διαφημίσεις των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων μειώθηκαν κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες στις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία και κατά 14 μονάδες στις αντίστοιχες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στο ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας. Οι αναφορές στην επιβολή του νόμου υποχώρησαν από το 11% των διαφημίσεων των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων για τη Γερουσία κατά τις προκριματικές εκλογές στο 6% κατά τη γενική εκλογική αναμέτρηση. Ωστόσο, οι αναφορές στην εγκληματικότητα αυξήθηκαν, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι υποψήφιοι δεν εγκαταλείπουν συνολικά το ζήτημα της ασφάλειας, αλλά επιλέγουν διαφορετικό τρόπο να το προσεγγίσουν.

Η αντίφαση με την εκλογική στρατηγική του Τραμπ

Η απομάκρυνση από τον Αμερικανό πρόεδρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δική του επιδίωξη να βρίσκεται στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τους ψηφοφόρους να αντιμετωπίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές σαν να ήταν και ο ίδιος υποψήφιος, λέγοντάς τους χαρακτηριστικά: «Προσποιηθείτε ότι είμαι στο ψηφοδέλτιο».

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Μάλιστα, σύμφωνα με το Axios, είχε ουσιαστικά απαιτήσει οι διαφημίσεις που θα προβάλλονταν κατά τη διάρκεια της κομματικής συνδιάσκεψης των Ρεπουμπλικανών τον Σεπτέμβριο να περιλαμβάνουν και τον ίδιο. Παρά τις πιέσεις του, ωστόσο, υποψήφιοι του κόμματός του φαίνεται να επιλέγουν μια πιο προσεκτική προσέγγιση, αποφεύγοντας να συνδέσουν άμεσα την πολιτική τους επιβίωση με τη δημοτικότητα του προέδρου.

Βεβαίως, η υποχώρηση των αναφορών σε έναν πρόεδρο κατά τη μετάβαση από τις εσωκομματικές εκλογές στη γενική αναμέτρηση δεν είναι ασυνήθιστη. Οι υποψήφιοι συχνά αξιοποιούν την προβολή μιας ισχυρής πολιτικής προσωπικότητας για να επικρατήσουν έναντι των εσωκομματικών αντιπάλων τους και στη συνέχεια στρέφονται σε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις, προκειμένου να προσελκύσουν ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια.

Η ανάλυση του Axios αφορά τις διαφημίσεις που προβλήθηκαν από την περίοδο ολοκλήρωσης των προκριματικών εκλογών στις πολιτείες έως τις 26 Οκτωβρίου. Επομένως, η τάση ενδέχεται να είναι ακόμη εντονότερη στις διαφημίσεις των τελευταίων ημερών πριν από την κάλπη.