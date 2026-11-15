Οι πόλεις με τις καλύτερες συγκοινωνίες στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με τους κατοίκους τους - Μετρό, λεωφορεία και τραμ με ένα εισιτήριο

Το Time Out ζήτησε από περισσότερους από 24.000 κατοίκους να βαθμολογήσουν τα ΜΜΜ τους σε κλίμακα από το ένα («απαίσια») ως το πέντε («καταπληκτικά»).

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ταϊπέι κατακτά την κορυφή χάρη στο μετρό της (MRT), το οποίο ξεχωρίζει για την καθαριότητα, την ακρίβεια και την ενιαία κάρτα EasyCard που καλύπτει όλα τα μέσα, ενώ το δίκτυο συνεχώς επεκτείνεται.

Η Σιγκαπούρη ακολουθεί με σχεδόν απόλυτη ακρίβεια δρομολογίων και την ολοκλήρωση της Κυκλικής Γραμμής, ενώ το Χονγκ Κονγκ διακρίνεται για το σύστημα MTR, την ποικιλία μέσων και την ευελιξία της κάρτας Octopus.

Το Εδιμβούργο αποτελεί την έκπληξη, καθώς το δίκτυο λεωφορείων και τραμ του το κατατάσσει υψηλότερα από πόλεις όπως η Σεούλ με την καινοτόμο Climate Card και η Ζυρίχη με το άψογα συνδεδεμένο της δίκτυο.

Η Βιέννη ξεχωρίζει για την προσιτή ετήσια κάρτα της, το Ταλίν για τη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων και το Μεντεγίν για το πρωτοποριακό δίκτυο τελεφερίκ Metrocable, που συνδέει τις ορεινές γειτονιές με την πόλη.

Ρωτήστε όποιον έχει στριμωχτεί σε μια ασφυκτικά γεμάτη αποβάθρα τρένου σε ώρα αιχμής και θα σας πει ότι οι καλές συγκοινωνίες αξίζουν... χρυσάφι. Όταν λειτουργούν, σχεδόν περνάνε απαρατήρητες. Όταν δεν λειτουργούν, μπορούν να σου χαλάσουν τη μέρα και τη διάθεση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιες πόλεις το κάνουν σωστά; Το Time Out, στην ετήσια έρευνά του για τη ζωή στις πόλεις, ζήτησε από περισσότερους από 24.000 κατοίκους να βαθμολογήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τους σε κλίμακα από το ένα («απαίσια») ως το πέντε («καταπληκτικά»). Η κατάταξη των 20 πόλεων βασίζεται στο ποσοστό όσων τα χαρακτήρισαν «καλά» ή «καταπληκτικά», με κάθε χώρα να εκπροσωπείται μόνο από την πόλη με την υψηλότερη βαθμολογία.

Η Ταϊπέι παίρνει 95%

Στην κορυφή βρίσκεται η Ταϊπέι της Ταϊβάν, με σχεδόν τέλειο 95%. Πεντακάθαροι σταθμοί, γραμμές αναμονής βαμμένες στις αποβάθρες και συρμοί που φτάνουν όταν λένε ότι θα φτάσουν. Το μετρό της, το MRT, εξυπηρέτησε το 2025 περισσότερους από 767 εκατομμύρια επιβάτες, περίπου 2,1 εκατομμύρια την ημέρα. Μία κάρτα, η EasyCard, καλύπτει μετρό, λεωφορεία, τα κοινόχρηστα ποδήλατα YouBike, ακόμη και τα σνακ από τα 7-Eleven, ενώ το δίκτυο μεγαλώνει, με το ελαφρύ τρένο της Νέας Ταϊπέι και την Κυκλική Γραμμή να καταγράφουν ρεκόρ 30 εκατομμυρίων διαδρομών πέρυσι.

Οι πρωταθλητές των συγκοινωνιών

Δεύτερη η Σιγκαπούρη, με 93,5%. Οι 146 σταθμοί του μετρό της εξυπηρετούν περίπου 3,5 εκατομμύρια διαδρομές την ημέρα και, σύμφωνα με την Αρχή Χερσαίων Μεταφορών (LTA), περίπου το 99,4% των συρμών ήταν στην ώρα του το 2025. Τον Ιούλιο του 2026 ήρθε και ένα ορόσημο που περίμενε πάνω από 30 χρόνια: τρεις νέοι σταθμοί, στα Κέπελ, Καντόνμεντ και Πρινς Έντουαρντ Ρόουντ, έκλεισαν επιτέλους τον κύκλο της Κυκλικής Γραμμής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αστειεύτηκε στα εγκαίνια ο ασκών καθήκοντα υπουργού Μεταφορών Τζέφρι Σιόου, «ο κόσμος μπορεί πια να σταματήσει να ρωτά την LTA γιατί η Κυκλική Γραμμή δεν είναι κύκλος». Ο σταθμός Καντόνμεντ, κάτω από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Τανγκόνγκ Παγκάρ, αξίζει παράκαμψη μόνο για τη θολωτή οροφή και τα βιτρό του.

Τρίτο είναι το Χονγκ Κονγκ, με 92,8%. Εκεί το MTR δεν είναι απλώς μετρό, είναι τρόπος ζωής. Το 2025 το 99,9% των διαδρομών στο βαρύ σιδηροδρομικό δίκτυό του ήταν στην ώρα του, με σχεδόν 2 δισεκατομμύρια διαδρομές μέσα στη χρονιά. Η πραγματική μαγεία όμως βρίσκεται στην ποικιλία: κατεβαίνεις από ένα τρένο υψηλής ταχύτητας, ανεβαίνεις στο αιωνόβιο τραμ «ντινγκ ντινγκ» και καταλήγεις να διασχίζεις το λιμάνι με το Star Ferry, όλα με ένα άγγιγμα της κάρτας Octopus.

TΑΪΠΕΪ / WIKIPEDIA

Η τέταρτη θέση κρύβει την έκπληξη. Η πόλη με την υψηλότερη βαθμολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι το Λονδίνο αλλά το Εδιμβούργο, με 92,4%, αφήνοντας πίσω τη Ζυρίχη, τη Βιέννη και τη Σεούλ. Το μυστικό όπλο της σκωτσέζικης πρωτεύουσας είναι η Lothian Buses, εταιρεία που ανήκει κατά πλειοψηφία στον δήμο και πραγματοποίησε 119 εκατομμύρια διαδρομές το 2025, ενώ τα τραμ της πόλης είχαν χρονιά ρεκόρ με 12,5 εκατομμύρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τραμ είχαν ξεκινήσει με προβλήματα, όμως η επιβατική κίνηση ανεβαίνει από τότε που άνοιξε, το 2023, η επέκταση προς το Νιούχεϊβεν μέσω του Λιθ, και σήμερα πληρώνεις με ανέπαφη κάρτα, με ημερήσιο ή εβδομαδιαίο ανώτατο όριο χρέωσης σε λεωφορεία και τραμ.

Πέμπτη η Σεούλ, με 91,1%. Πεντακάθαρα βαγόνια, σήμα κινητού κάτω από τη γη και εισιτήρια από 1.550 γουόν, λιγότερο από μία λίρα, με κάρτα μεταφορών. Τον Ιανουάριο του 2024 η πόλη λάνσαρε την Climate Card, κάρτα 30 ημερών για απεριόριστες διαδρομές με μετρό, λεωφορείο και τα κοινόχρηστα ποδήλατα Ttareungi, στα 62.000 γουόν (περίπου 40 ευρώ).

Από τον Σεπτέμβριο του 2026 το προνόμιο εντάχθηκε στο νέο Climate Pass για τους κατοίκους, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να βγάλουν κάρτες διάρκειας από μία έως επτά ημέρες. Υπάρχει και το Hangang Bus, ένα ποτάμιο λεωφορείο κατά μήκος του Χαν.

ΤΑΛΙΝ / WIKIPEDIA

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ζυρίχη, έκτη με 90,7%, δεν ξεχωρίζει μόνο για τη θρυλική ελβετική ακρίβεια, αλλά για το πόσο αρμονικά δένουν όλα μεταξύ τους. Στην πόλη υπάρχει στάση τραμ ή λεωφορείου περίπου κάθε 300 μέτρα, και ένα εισιτήριο ZVV καλύπτει τραμ, λεωφορεία, προαστιακά τρένα, τελεφερίκ, ακόμη και τα πλοιάρια της λίμνης της Ζυρίχης και του ποταμού Λίματ. Μια εκδρομή μπορεί να είναι τόσο απλή όσο το τρένο S10 για το Ούτλιμπεργκ, το «βουνό της πόλης», σε περίπου 25 λεπτά, και μετά ένα πλοιάριο στη λίμνη μέχρι το εργοστάσιο σοκολάτας Lindt στο Κίλχμπεργκ.

Οι πόλεις που κάνουν τη μετακίνηση απόλαυση

Στη Βιέννη, έβδομη με 90,3%, η ετήσια κάρτα κόστιζε για 13 χρόνια μόλις 365 ευρώ, ένα ευρώ τη μέρα, κάνοντας την πόλη σύμβολο της προσιτής μετακίνησης στην Ευρώπη. Η τιμή ανέβηκε στα 467 ευρώ τον Ιανουάριο του 2026, χωρίς ιδιαίτερες γκρίνιες. Το μετρό, τα τραμ και τα λεωφορεία της Wiener Linien μετέφεραν 903 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, ενώ οι εγγραφές στην ετήσια κάρτα έπιασαν ρεκόρ. Η Βιέννη βρίσκεται επίσης στην πρώτη πεντάδα του Time Out για το ποδήλατο.

Όγδοο το Ταλίν, με 85,3%. Το 2013 η πρωτεύουσα της Εσθονίας έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που έκανε δωρεάν τις συγκοινωνίες για τους εγγεγραμμένους κατοίκους της, και μια δεκαετία αργότερα μένει πιστή στην επιλογή. Οι επισκέπτες πληρώνουν, αλλά τα εισιτήρια είναι φθηνά και η Tallinn Card συνδυάζει απεριόριστες μετακινήσεις με είσοδο στα κορυφαία αξιοθέατα, ενώ η μεσαιωνική Παλιά Πόλη είναι τόσο μαζεμένη που ίσως χρειαστείτε μόνο ένα τραμ για να φτάσετε εκεί.

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ / WIKIPEDIA

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένατο το Ελσίνκι, με 83,6%. Ένα εισιτήριο HSL καλύπτει τραμ, λεωφορεία, μετρό, προαστιακά και ελαφρύ τρένο, αλλά και το πλοίο για το Σουομενλίνα, το θαλάσσιο φρούριο της UNESCO, μόλις 15 λεπτά από την πλατεία της Αγοράς. Η νεότερη προσθήκη είναι η γραμμή 15 του ελαφρού τρένου, γνωστή ως Jokeri, που άνοιξε τον Οκτώβριο του 2023 περίπου δέκα μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και συνδέει τα ανατολικά προάστια με το Κεϊλανιέμι στο γειτονικό Έσποο.

Τη δεκάδα κλείνει το Μεντεγίν της Κολομβίας, με 83%. Από το 1995 που άνοιξε, το μετρό του διέπεται από την «Cultura Metro», έναν κώδικα ευγένειας και σεβασμού που οι επιβάτες παίρνουν στα σοβαρά. Το μεγάλο αξιοθέατο είναι το Metrocable, δίκτυο τελεφερίκ που συνδέει τις απόκρημνες γειτονιές των πλαγιών με την κοιλάδα. Η πρώτη γραμμή, προς το Σάντο Ντομίνγκο, άνοιξε το 2004 ως ένα από τα πρώτα αστικά τελεφερίκ στον κόσμο, και σήμερα υπάρχουν έξι, μία από τις οποίες ανεβαίνει ως τα δάση του Πάρκε Αρβί. Το δίκτυο τρένων, τελεφερίκ, τραμ και λεωφορείων ξεπέρασε το 2025 τα 310 εκατομμύρια διαδρομές.

Από την 11η ως την 20ή θέση ακολουθούν η Σαγκάη (82,7%), η Βαρσοβία (81,9%), η Οσάκα (81,6%), η Στοκχόλμη (80,3%), η Τζακάρτα (79,2%), το Ριάντ (78,2%), το Αμβούργο (77%), το Άμστερνταμ (76,9%), το Βανκούβερ (76,7%) και το Όσλο (75,9%).