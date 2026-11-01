Οι πληροφορίες των ΗΠΑ στη Ρωσία για σχέδιο τρομοκρατικής ενέργειας στη Μόσχα οδήγησαν στην σύλληψη ενός ανήλικου Ρώσου - iefimerida.gr

Η σύλληψη ενός ανηλίκου Ρώσου ανακοινώθηκε από τη ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), στο πλαίσιο έρευνας για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στο πάρκο Τσαρίτσινο της Μόσχας, έπειτα από προειδοποίηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, η FSB επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές αρχές διαβίβασαν πληροφορίες σχετικά με την απειλή μέσω των καθιερωμένων διαύλων επικοινωνίας. «Είμαστε ευγνώμονες προς την αμερικανική πλευρά για την ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η ρωσική υπηρεσία.

Η αμερικανική προειδοποίηση για πολλά θύματα

Μία ημέρα νωρίτερα, η FSB είχε ανακοινώσει ότι έλαβε πληροφορίες από τις ΗΠΑ για προετοιμασίες τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα, προσθέτοντας ότι λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα είχε προειδοποιήσει για «αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με απειλή επίθεσης με μεγάλο αριθμό θυμάτων» στο Μουσείο και Φυσικό Πάρκο-Καταφύγιο Τσαρίτσινο.

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τον ανήλικο ή τα πιθανά κίνητρα της σχεδιαζόμενης επίθεσης.