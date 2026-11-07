Ανταπόκριση από ΗΠΑ: Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί ενισχύονται και διεκδικούν τον καθορισμό της ατζέντας στο Κογκρέσο - iefimerida.gr

Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί αποτέλεσαν την κύρια δύναμη πίσω από την ευρεία εκλογική νίκη του κόμματος στιςενδιάμεσες εκλογές 2026 και την κατάκτηση του ελέγχου των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Παρότι οι προοδευτικοί υποψήφιοι συγκέντρωσαν μεγάλο μέρος της προεκλογικής προσοχής, σύμφωνα με τους NYTimes οι καθοριστικές νίκες ήρθαν κυρίως από υποψηφίους που επικράτησαν σε συντηρητικές πολιτείες και αμφίρροπες περιφέρειες, προτάσσοντας πρακτικές λύσεις απέναντι στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

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H εξέλιξη αυτή μεταβάλλει τις εσωκομματικές ισορροπίες, ενισχύοντας τη θέση του Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Βουλής, αλλά και του Τσακ Σούμερ, που διεκδικεί την ηγεσία της νέας πλειοψηφίας στη Γερουσία. Οι νέοι συσχετισμοί ευνοούν μια ατζέντα με επίκεντρο τη μείωση του κόστους ζωής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Ενδεικτικά, η κοινοβουλευτική ομάδα Blue Dog Coalition, στην οποία συμμετέχουν μετριοπαθείς και συντηρητικοί Δημοκρατικοί βουλευτές, ανακοίνωσε την προσθήκη τουλάχιστον 14 μελών, σχεδόν διπλασιάζοντας τη δύναμή της. Παράλληλα, ενισχύθηκαν και άλλες κεντρώες ομάδες, περιορίζοντας δυνητικά τη δυνατότητα της αριστερής πτέρυγας να επιβάλλει τις προτεραιότητές της.

Κεντρικό ζήτημα αναδεικνύεται η ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο της κυβέρνησης Τραμπ και στην άμεση οικονομική ανακούφιση των πολιτών. Η νεοεκλεγείσα βουλευτής Ρεμπέκα Κουκ υποστήριξε ότι προέχει η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, προκρίνοντας σταδιακές παρεμβάσεις στην υγεία αντί ευρύτερων ανατροπών. Αντίστοιχα, ο Τζέιμς Ταλαρίκο, νικητής της αναμέτρησης για τη Γερουσία στο Τέξας, προειδοποίησε, ότι «δεν μας έστειλαν στην Ουάσιγκτον για πολιτικά αντίποινα».

Στη Γερουσία, οι νίκες Δημοκρατικών σε πολιτείες όπως το Κάνσας, η Αϊόβα, η Νότια Καρολίνα και το Τέξας ενισχύουν τον κεντρώο προσανατολισμό της κοινοβουλευτικής ομάδας, παρά τις σημαντικές επιτυχίες της προοδευτικής πτέρυγας στο Μίσιγκαν και στο Μέιν.

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Πάντως, αναλυτές στις ΗΠΑ τονίζουν η πολιτική επιβίωση των νέων αιρετών σε συντηρητικές περιοχές θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να αποδείξουν πως βελτιώνουν την καθημερινότητα των ψηφοφόρων τους. Παράλληλα, η ανάγκη εξασφάλισης ρεπουμπλικανικής στήριξης στη Γερουσία για μεγάλο μέρος της νομοθετικής ατζέντας ευνοεί περιορισμένες, εφικτές παρεμβάσεις.

Ο Χακίμ Τζέφρις αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα διακομματικών συναινέσεων, εφόσον αυτές προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση από την ακρίβεια. Η διαχείριση, ωστόσο, των απαιτήσεων μιας ενισχυμένης μετριοπαθούς πτέρυγας και μιας κινητοποιημένης προοδευτικής βάσης αναμένεται να αποτελέσει βασική πρόκληση για τη νέα ηγεσία.