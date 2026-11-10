 Οι ΗΠΑ μπήκαν στην εποχή των... «μεθυσμένων ρακούν» -Χάνουν τον προσανατολισμό τους, πέφτουν από τα δέντρα [βίντεο] - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ μπήκαν στην εποχή των... «μεθυσμένων ρακούν» -Χάνουν τον προσανατολισμό τους, πέφτουν από τα δέντρα [βίντεο]

ρακούν μεθυσμένο
Η Αμερική βρίσκεται πλέον στην «εποχή των μεθυσμένων ρακούν» / X
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Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, η «εποχή των μεθυσμένων ρακούν».

Τα ρακούν μεθούν αφού καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες από πεσμένα μήλα και μούρα που έχουν υποστεί φυσική ζύμωση. Τα φρούτα αυτά περιέχουν αλκοόλ λόγω της διαδικασίας της ζύμωσης και, όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες, μπορούν να προκαλέσουν μέθη στα ζώα.

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Το αποτέλεσμα είναι αρκετά απρόβλεπτο, καθώς τα ρακούν χάνουν τον προσανατολισμό τους, δυσκολεύονται να κινηθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις πέφτουν ακόμη και από τα δέντρα, προκαλώντας αναστάτωση.

Έτσι, η συνέπεια της φυσικής ζύμωσης των φρούτων, μετατρέπει μια συνηθισμένη διαδικασία, την αναζήτηση τροφής, σε μια απρόσμενη περιπέτεια για τα άγρια ζώα.

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Οι ειδικοί προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν τα ζώα ούτε να επιχειρούν να τα βοηθήσουν χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Όπως επισημαίνουν, ένα αποπροσανατολισμένο ρακούν μπορεί να αντιδράσει απρόβλεπτα και να γίνει επιθετικό.

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