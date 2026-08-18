Προς μια πιθανή ιστορική αλλαγή στη Μ. Ανατολή -Οι ΗΠΑ εξετάζουν ενδεχόμενη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας στον Κόλπο - iefimerida.gr

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ﻿ εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τη στρατιωτική παρουσία στον Περσικό Κόλπο μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ιστορική αλλαγή στην αμερικανική στρατηγική στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με οκτώ αξιωματούχους και άλλες πηγές που γνωρίζουν το θέμα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αξιολογεί το μέγεθος και τη διάταξη των δυνάμεών του στην περιοχή, καθώς δεκάδες βάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις, αναφέρει η Washington Post.

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Επανεξετάζεται το μέλλον των βάσεων στη Μ. Ανατολή

Η ανάλυση πραγματοποιείται από το γραφείο πολιτικής του Πενταγώνου, με τη συμμετοχή του Γενικού Επιτελείου και της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), που έχει την ευθύνη για την περιοχή σε στρατιωτικό επίπεδο.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει ακόμη διατάξει επίσημη επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής διάταξης στην περιοχή. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται προς το παρόν ως «συνετός σχεδιασμός», ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την ανοικοδόμηση των βάσεων.

«Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για ορισμένα από αυτά τα ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος στην αμερικανική εφημερίδα.

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Η CENTCOM διατηρεί συνήθως περίπου 40.000 στρατιώτες σε σχεδόν 20 εγκαταστάσεις, σε μια περιοχή που εκτείνεται σε τόξο περίπου 2.400 χιλιομέτρων, από την Ιορδανία έως το Ομάν.

Περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις έχουν χτυπηθεί

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά στην περιοχή από τις αρχές του έτους, με πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα από 13.000 πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι μεγαλύτερες και πιο μόνιμες αμερικανικές βάσεις βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο. Το Μπαχρέιν φιλοξενεί την έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, ενώ το Κουβέιτ φιλοξενεί σημαντικές μονάδες του αμερικανικού Στρατού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

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Το κόστος της σύγκρουσης, όμως, είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλό. Περισσότερες από 200 αμερικανικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, ενώ έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση τον Μάρτιο στο Port Shuaiba του Κουβέιτ και ο συνολικός απολογισμός των απωλειών είναι 18.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 1.000 προηγμένους πυραύλους αναχαίτισης, περιορίζοντας τα αποθέματα συστημάτων Patriot και THAAD.

Φωτογραφία: AP

Σκέψεις για μετακίνηση των αμερικανικών δυνάμεων

Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η μεταφορά μέρους των αμερικανικών δυνάμεων δυτικότερα, προς την Ιορδανία, το Ισραήλ ή τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία.

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Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Washington Post, o πρώην Αμερικανός πρέσβης στη Σαουδική Αραβία Μάικλ Ράτνεϊ υποστήριξε ότι ο πόλεμος ανέδειξε την ευπάθεια των αμερικανικών δυνάμεων στον Κόλπο. Η μετακίνηση προς τα δυτικά θα μπορούσε να μειώσει την πίεση, αν και, όπως σημείωσε, δεν θα αποτελούσε «τέλεια λύση».



Η συζήτηση αναμένεται να εντείνει τις διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι υποστηρίζουν την ενεργό στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Από την άλλη, υπάρχουν αξιωματούχοι που θεωρούν ότι το Πεντάγωνο πρέπει να περιορίσει ορισμένες δεσμεύσεις του στη Μέση Ανατολή και να επικεντρωθεί περισσότερο στην προστασία της αμερικανικής επικράτειας και στην αποτροπή ισχυρότερων αντιπάλων, όπως η Κίνα.

Οι χώρες του Κόλπου εξαρτώνται εδώ και δεκαετίες από την αμερικανική στρατιωτική προστασία. Μια σημαντική αποχώρηση θα μπορούσε να τις υποχρεώσει να επενδύσουν περισσότερο στις δικές τους αμυντικές δυνατότητες ή να αναζητήσουν άλλους στρατηγικούς εταίρους.

Φωτογραφία: AP

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Το κόστος του πολέμου και η επόμενη ημέρα

Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι το κόστος του πολέμου θα φτάσει περίπου τα 37,5 δισ. δολάρια έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Το ποσό, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει το κόστος ανοικοδόμησης των βάσεων.

Το American Enterprise Institute είχε εκτιμήσει τον Απρίλιο πως η αποκατάσταση των αμερικανικών βάσεων που επλήγησαν θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 5 δισ. δολάρια.

Αυτό δημιουργεί ένα κρίσιμο δίλημμα για την Ουάσιγκτον, καθώς, εάν οι βάσεις πρόκειται να ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα επανέλθουν στην προηγούμενη μορφή τους ή αν θα σχεδιαστεί μια εντελώς διαφορετική αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.



Προς το παρόν, οποιαδήποτε μόνιμη αλλαγή στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία παραμένει μακρινή και θα απαιτήσει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας, δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ.