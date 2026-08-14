Οι Χούθι δηλώνουν πως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στη Σαουδική Αραβία - iefimerida.gr

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco.

Η επίθεση φέρεται να εξαπολύθηκε σε εγκαταστάσεις στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τους Χούθι, το πλήγμα αποτελούσε απάντηση στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Aramco. Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης εάν οι εγκαταστάσεις της Aramco στην Νατζράν υπέστησαν ζημιά.

AΠΕ-ΜΠΕ