 Οι Γερμανοί φοβούνται την κατασκοπεία -Ποια έκτακτα μέτρα παίρνουν, ποια αυτοκίνητα απαγορεύουν
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γερμανοί φοβούνται την κατασκοπεία -Ποια έκτακτα μέτρα παίρνουν, ποια αυτοκίνητα απαγορεύουν

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Κινεζικά αυτοκίνητα
Προβλήματα για τα κινεζικά αυτοκίνητα και την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις καθώς μετά την απαγόρευση χρήσης drone κινεζικής προέλευσης, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία περιορίζει πλέον την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και σε κινεζικά οχήματα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη Γερμανία μετά τα ευρήματα της γερμανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Αντικατασκοπείας καθώς όπως προκύπτει από τα απόρρητα έγγραφα υπάρχουν σοβαροί φόβοι ότι τα δεδομένα από τις κάμερες και τους αισθητήρες των νέων αυτοκινήτων διαβιβάζονται στις κινεζικές κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών.

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