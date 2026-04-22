Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέσχεσαν το πλοίο ελληνικών συμφερόντων που χτύπησαν στο Ορμούζ - iefimerida.gr

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι κατέσχεσαν δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι τα δύο πλοία ήταν «μη συμμορφούμενα» και τα κατονόμασε ως το MSC Francesca και το ελληνικών συμφερόντων Epaminondas -τα δύο από τα τρία πλοία που χτυπήθηκαν νωρίτερα σήμερα. Το πλοίο σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει στον εφοπλιστή Γιώργο Γιουρούκο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε ότι τα πλοία «οδηγήθηκαν στις ιρανικές ακτές». Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς «κατασχέθηκαν» τα πλοία, αν αυτό είναι αλήθεια, επισημαίνει το SkyNews.



Το Tasnim ισχυρίστηκε επίσης ότι τα πλοία «έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα, καθώς λειτουργούσαν χωρίς τις απαραίτητες άδειες και παραβίασαν τα συστήματα πλοήγησης».

Τρία πλοία χτυπήθηκαν από το Ιράν

Σύμφωνα με το BBC, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επιτέθηκε στα τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς, αναφέρει ότι το τρίτο πλοίο με το όνομα Euphoria δέχτηκε επίθεση και έχει πλέον προσαράξει στα ανοιχτά των ακτών του Ιράν.

Η αναφορά αυτή έρχεται μετά την κατάσχεση ενός ιρανικού πλοίου και την επιβίβαση σε ένα άλλο από τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες.