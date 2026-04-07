«Γεια σου φεγγάρι»: Οι απίθανες φωτογραφίες που τράβηξαν οι αστροναύτες του Artemis II - iefimerida.gr

Η NASA δημοσίευσε φωτογραφίες που τράβηξαν οι αστροναύτες του Artemis II κατά τη διάρκεια της πτήσης τους γύρω από τη Σελήνη.

«Γεια σου, φεγγάρι. Χαίρομαι που επέστρεψα» έγραψε η NASA.

Οι φωτογραφίες των αστροναυτών που δημοσίευσε η NASA

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II, αφού έγραψαν Ιστορία, επιστρέφουν. Στο ταξίδι του γυρισμού επικοινώνησαν με τους φίλους τους που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ήταν η πρώτη ραδιοεπικοινωνία μεταξύ διαστημικού σκάφους και διαστημικού σταθμού που πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς τα πληρώματα του προγράμματος «Απόλλων» της NASA δεν είχαν καμία παρέα εκτός πλανήτη κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ένας από τους αστροναύτες ανέφερε ότι το να βρίσκεται τόσο ψηλά του έδωσε μια διαφορετική προοπτική για τα πράγματα:

«Αυτό που άλλαξε για μένα, κοιτάζοντας πίσω προς τη Γη, ήταν ότι διαπίστωσα ότι δεν παρατηρούσα μόνο την ομορφιά της Γης, αλλά και πόσο μαύρο ήταν το περιβάλλον της και πώς αυτό την έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή.

Αυτό τόνισε πραγματικά πόσο όμοιοι είμαστε, πώς το ίδιο πράγμα κρατά ζωντανό κάθε άνθρωπο στον πλανήτη Γη.

Εξελιχθήκαμε στον ίδιο πλανήτη.

Έχουμε κάποια κοινά στοιχεία στον τρόπο που αγαπάμε και ζούμε, τα οποία είναι παγκόσμια, και η ιδιαιτερότητα και η πολυτιμότητα αυτού τονίζονται πραγματικά όταν παρατηρείς πόσα άλλα υπάρχουν γύρω της».