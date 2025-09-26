Μυστική συνάντηση Ευρωπαίων διπλωματών στη Μόσχα -«Νέες εισβολές αεροσκαφών μπορεί να οδηγήσουν σε κατάρριψη» - iefimerida.gr

Οι Ευρωπαίοι έστειλαν σαφές μήνυμα στη Μόσχα σε συνάντηση διπλωματών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για μια κλιμάκωση άνευ προηγουμένου.

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη ρωσική πρωτεύουσα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί διπλωμάτες προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενες νέες εισβολές ρωσικών αεροσκαφών θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κατάρριψή τους, αποκαλύπτει το Bloomberg σε δημοσίευμά του.

Οι παραβιάσεις και το «τεστ» του Κρεμλίνου

Η αφορμή ήταν η πρόσφατη είσοδος τριών μαχητικών MiG-31 στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, μια πράξη που οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών αξιολόγησαν ως σκόπιμη τακτική πρόκληση. Το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο καθώς τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν καταγραφεί και άλλες παραβιάσεις στην Πολωνία και στην Δανία, χωρίς να είναι βέβαια απόλυτα σαφές ότι εμπλέκεται η Μόσχα. Ωστόσο για τις χώρες της Βαλτικής, την Πολωνία, οι κινήσεις αυτές θεωρούνται σαφής δοκιμασία της αποφασιστικότητας του ΝΑΤΟ.

Αντίθετα, η Μόσχα επιμένει ότι πρόκειται για «παρεξηγήσεις» ή λάθη πλοήγησης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί συστηματικών παραβιάσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι οι ρωσικές πτήσεις γίνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και δεν αποσκοπούν στο να προκαλέσουν το ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη προειδοποιεί την Μόσχα

Στη συνάντηση της Μόσχας, όπως σημειώνει το Bloomberg, οι Ευρωπαίοι απεσταλμένοι ξεκαθάρισαν πως αν οι παραβιάσεις συνεχιστούν, το ΝΑΤΟ θα απαντήσει με «πλήρη ισχύ». Αυτό περιλαμβάνει και την κατάρριψη εχθρικών αεροσκαφών που εισέρχονται σε εθνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ένας Ρώσος διπλωμάτης φέρεται να παραδέχτηκε στους Ευρωπαίους ότι οι παραβιάσεις ήταν μια απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, είπαν αξιωματούχοι που έλαβαν μέρος στις συζητήσεις. Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει εξάλλου ότι οι αυτές οι επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, η Ρωσία θεωρεί ότι έχει ήδη εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση που περιλαμβάνει και τα ευρωπαϊκά-ΝΑΤΟϊκά έθνη.

Η στάση των Ευρωπαίων διπλωματών ερμηνεύεται ως μια πιο σκληρή γραμμή εκ μέρους της Δύσης, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει τον τέταρτο χρόνο του και η Ευρώπη αναζητά τρόπους να δείξει ενότητα απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συζήτηση για το πώς πρέπει να αντιδράσει το ΝΑΤΟ έρχεται σε μια στιγμή που η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Κίεβο εμφανίζεται πιο περιορισμένη ένα στοιχείο που προστίθεται στην ευαλωτότητα της Ευρωπαϊκής άμυνας και πολιτικής ασφαλείας. Ο Ντραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να ανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη «με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο ίδιος καθόρισε τον ρόλο των ΗΠΑ κυρίως ως προμηθευτή οπλικών συστημάτων, αφήνοντας στην Ευρώπη την ευθύνη της εμπλοκής στο πεδίο.

Ανησυχία για τα επόμενα βήματα

Η τοποθέτηση αυτή επιτείνει τις ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι το διατλαντικό δόγμα ασφάλειας μπορεί να δοκιμαστεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Η πιθανότητα κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών έχει προκαλέσει βαθύ δίλημμα μεταξύ των συμμάχων. Χώρες όπως η Πολωνία και οι Βαλτικές Δημοκρατίες τάσσονται υπέρ μιας άμεσης και αυστηρής απάντησης, θεωρώντας ότι μόνο έτσι θα αποτραπεί περαιτέρω επιθετικότητα. Στον αντίποδα, η Γερμανία και η Ιταλία καλούν σε αυτοσυγκράτηση, φοβούμενες ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, μίλησε για «παγίδα κλιμάκωσης» που στήνει ο Πούτιν, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, κάλεσε σε ψυχραιμία και αποφυγή βεβιασμένων ενεργειών. Αντίθετα, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σούφ δήλωσε πως η Ολλανδία θα στηρίξει ακόμη και την κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους αν αυτό παραβιάσει τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, μια σαφώς σκληρότερη στάση.