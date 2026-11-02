Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ανοίγουν άτυπα την κούρσα για την προεδρία το 2028 -Τα πρόσωπα που «καλοβλέπουν» τον Λευκό Οίκο - iefimerida.gr

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ δεν αποτελούν απλώς μια αναμέτρηση για τον έλεγχο του Κογκρέσου αλλά και ένα πρώτο crash test για τους εν δυνάμει υποψηφίους για την προεδρική κούρσα του 2028.

Στην πραγματικότητα, ήδη επισημαίνεται ότι αυτές οι εκλογές σηματοδοτούν την άτυπη έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τις προεδρικές του 2028, καθώς μια σειρά από πολιτικά πρόσωπα και από τα δύο μεγάλα κόμματα αξιοποιούν την εκλογική κινητικότητα των τελευταίων εβδομάδων για να ενισχύσουν το προφίλ τους, να δημιουργήσουν συμμαχίες και να προετοιμάσουν το έδαφος για μια πιθανή διεκδίκηση του κορυφαίου αξιώματος.

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Η λεγόμενη «σκιώδης προκριματική εκλογική διαδικασία» βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όπως επισημαίνει το Associated Press. Πιθανοί υποψήφιοι ταξιδεύουν σε διαφορετικές πολιτείες, συμμετέχουν σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, στηρίζουν υποψηφίους του κόμματός τους, συγκεντρώνουν χρήματα και αξιοποιούν τις πολιτικές τους διασυνδέσεις. Πρόκειται για κινήσεις που, αν και δεν συνιστούν επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας, αποτελούν παραδοσιακά τα πρώτα βήματα για όσους σχεδιάζουν να διεκδικήσουν την προεδρία.

Κανένα από τα μεγάλα πολιτικά πρόσωπα δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του. Ωστόσο, οι εκλογές της Τρίτης αναμένεται να αποτελέσουν το πρώτο ουσιαστικό τεστ για τις φιλοδοξίες τους, καθώς τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν τόσο την πολιτική τους αξιοπιστία όσο και τη δυνατότητά τους να προσελκύσουν υποστηρικτές και χρηματοδότες.

Η μάχη για το χρίσμα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ως ο επικρατέστερος διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος, καθώς, σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία στο ανώτατο αξίωμα.

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Τζέι Ντι Βανς / Φωτογραφία: AP

Ωστόσο, ο ίδιος σε παλαιότερες δηλώσεις του έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να βρει τρόπο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία.

Σήμερα ο Τραμπ δήλωσε: «Θα ήθελα πολύ να ξανακατέβω υποψήφιος, αν είχα την ευκαιρία. Όμως, η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή», σημείωσε.

Δήλωσε επίσης ότι, παρ' όλο που δεν μπορεί να κερδίσει άλλη μια θητεία, αν ξανακατέβαινε υποψήφιος, θα κέρδιζε.

«Πρόσφατα έγινε μια δημοσκόπηση στην οποία τους κέρδιζα όλους με μεγάλη διαφορά», υπογράμμισε μιλώντας στη New York Post.

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Ο 42χρονος Βανς, πρώην γερουσιαστής του Οχάιο, έχει πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερα έντονη προεκλογική εκστρατεία, με εμφανίσεις από τη Μεσοδυτική Αμερική έως τον Νότο και την Αλάσκα, επιδιώκοντας να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκλογική αναμέτρηση στο Οχάιο, την πολιτεία που ο Βανς εκπροσώπησε στη Γερουσία. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Χάστεντ, ο οποίος τον διαδέχθηκε το 2025, αντιμετωπίζει ισχυρή πρόκληση από τον Δημοκρατικό Σέροντ Μπράουν. Παράλληλα, η αναμέτρηση για την κυβερνητική θέση της Πολιτείας, μεταξύ της Δημοκρατικής Έιμι Άκτον και του Ρεπουμπλικανού Βίβεκ Ραμασουάμι, αποτελεί ακόμη ένα κρίσιμο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η επίδοση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές θα επηρεάσει αναπόφευκτα και τις φιλοδοξίες του Βανς.

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Ο Ρούμπιο έδωσε το στίγμα από την Πνύκα

Μια εκλογική αποτυχία θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για εναλλακτικές υποψηφιότητες, με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που ενδιαφέρουν την παραδοσιακή πτέρυγα του κόμματος.

Ο Ρούμπιο, πάντως, δεν συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς οι περιορισμοί που ισχύουν για τα μέλη της κυβέρνησης και τον ρόλο τους στην εξωτερική πολιτική δεν του επέτρεπαν αντίστοιχες κομματικές δραστηριότητες. Έχει δηλώσει επίσης ότι θα υποστήριζε μια υποψηφιότητα του Βανς.

Ωστόσο το όνομά του για το κορυφαίο αξίωμα ακούγεται όλο και εντονότερα και δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την ομιλία -ιδεολογικό μανιφέστο του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Πνύκα, την οποία αρκετοί συνέδεσαν και με τις πολιτικές του φιλοδοξίες, όπως χαρακτηριστικά είχε επισημάνει η Guardian.

Μάρκο Ρούμπιο / Φωτογραφία: AP

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Στη συζήτηση βρίσκεται και ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, ο οποίος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας προεδρικής προσπάθειας, έχοντας ήδη διεκδικήσει το χρίσμα το 2016. Έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επισκέψεις στην Αϊόβα, Πολιτεία με ιδιαίτερη σημασία για την έναρξη της διαδικασίας των προκριματικών εκλογών για την επιλογή υποψηφίου για την προεδρία. Επίσης, ο γερουσιαστής του Κεντάκι Ραντ Πολ έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές εάν θα συμμετάσχει στην κούρσα.

Γκάβιν Νιούσομ / Φωτογραφία: AP

Η πολυπληθής δεξαμενή των Δημοκρατικών και η κρίση

Ακόμη πιο ανοιχτό εμφανίζεται το τοπίο στους Δημοκρατικούς, όπου δεν έχει διαμορφωθεί ένας σαφής διάδοχος που να συγκεντρώνει ευρεία αποδοχή στο εσωτερικό του κόμματος, ένα κόμμα που στην πραγματικότητα βρίσκεται σε κρίση ηγεσίας μετά τη σαρωτική επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ,﻿ συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που έχουν κινηθεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και αποτελεί βασικό όνομα για μια προεδρική υποψηφιότητα.

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Έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις νότιες πολιτείες, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις υπέρ Δημοκρατικών υποψηφίων στην Αλαμπάμα, στο Μισισίπι, στη Βόρεια Καρολίνα και στη Νότια Καρολίνα. Η τελευταία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμένεται να φιλοξενήσει την πρώτη προκριματική αναμέτρηση των Δημοκρατικών το 2028, δηλαδή την επιλογή υποψηφίου για την προεδρία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, ο οποίος επιδιώκει να ενισχύσει την επιρροή του στους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης και στις κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες της Πολιτείας του. Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπέσιαρ έχει πραγματοποιήσει περιοδείες σε περίπου δώδεκα πολιτείες, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις του κόμματος, ενώ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προεδρικής υποψηφιότητας.

﻿Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ / Φωτογραφία: AP

Στους πιθανούς διεκδικητές περιλαμβάνονται ακόμη ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο πρώην υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζιτζ και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ. Η τελευταία έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του υποψηφίου για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, ενισχύοντας τις επαφές της με την προοδευτική βάση του κόμματος.

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Παράλληλα, η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις παραμένει μέρος της ευρύτερης συζήτησης για το πολιτικό μέλλον των Δημοκρατικών, ενώ ο γερουσιαστής της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ,﻿ συγκαταλέγεται στα νέα πρόσωπα που έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον.

Κάμαλα Χάρις / Φωτογραφία: AP

Το πρώτο τεστ πριν από την επίσημη εκκίνηση

Η σημασία των ενδιάμεσων εκλογών για τους επίδοξους προεδρικούς υποψηφίους δεν περιορίζεται στην προσωπική τους προβολή. Η συμμετοχή σε εκστρατείες άλλων υποψηφίων επιτρέπει τη δημιουργία δικτύων υποστήριξης, την προσέγγιση δωρητών και την οικοδόμηση σχέσεων με κομματικούς μηχανισμούς σε Πολιτείες που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις προκριματικές εκλογές για την επιλογή των υποψηφίων προέδρων.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης θα αποτελέσουν, συνεπώς, ένα πρώτο μέτρο αξιολόγησης της πολιτικής επιρροής των προσώπων που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την προεδρία. Η επιτυχία υποψηφίων τους οποίους στήριξαν μπορεί να ενισχύσει το κύρος τους, ενώ μια αποτυχία ενδέχεται να προκαλέσει ερωτήματα για την πολιτική τους απήχηση.

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Σύμφωνα με την Washington Post, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων αναμένονται πιθανότατα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, καθώς οι προεδρικές εκστρατείες απαιτούν εκτεταμένη οργάνωση, χρηματοδότηση και παρουσία στις πολιτείες όπου διεξάγονται οι πρώτες προκριματικές αναμετρήσεις.

Έτσι, ενώ η προσοχή των Αμερικανών είναι στραμμένη στην εκλογή των νέων μελών του Κογκρέσου, οι πολιτικοί που ονειρεύονται το κορυφαίο αξίωμα στον Λευκό Οίκο έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα.